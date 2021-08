În Mexic, zeci de mii de copii rămași orfani din cauza coronavirusului

În Mexic, pandemia de Covid-19 a costat viața a aproximativ 250.000 de persoane, potrivit surselor guvernamentale, dar o cifră dublă potrivit surselor medicale și științifice. Revista științifică «The Lancet» susține că această țară ar putea avea cel mai mare număr de orfani din lume, ca urmare a deceselor provocate de coronavirus. Aproape 150.000 de copii și-au pierdut unul dintre părinți în perioada pandemiei. Drama căreia este de-a dreptul greu să i se găsească o rezolvare este lipsa locurilor în care acești orfani să poată găsi adăpost, mai ales că în Mexic majoritatea orfelinatelor nu primesc subvenții de la stat. Leonardo Mier, responsabilul național pentru protejarea copiilor din partea UNICEF, consideră greu de găsit o soluție în condițiile în care sistemul de ajutorare a copiilor orfani din Mexic era oricum deficitar încă dinaintea pandemiei de Covid-19. În plus, în Mexic este privilegiat sistemul centrelor de primire în dauna soluțiilor mult mai favorabile copiilor cum ar fi familiile maternale.Sandy Poiré, responsabilă cu problemele internaționale ale asociației Save the Children, sosită în Mexic pentru a oferi sprijin psihologic și educativ copiilor orfani, semnalează condițiile precare din centrele de primire. Potrivit ei, aceste instituții nu reprezintă întotdeauna un spațiu de securitate pentru copii, numeroase rapoarte vorbind despre tratamente rele, violenţe împotriva copiilor. Și în alte domenii sunt semnalate mari deficiențe în viața acestor sărmani. Statul mexican alocă doar 800 pesos pe lună de fiecare copil, reprezentând 40 euro, sumă insuficientă pentru a se asigura măcar hrana de bază a copiilor. Leonardo Mier, oficialul UNICEF, semnalează că închiderea școlilor de mai bine de un an împiedică pentru moment să se evalueze și dezastrul psihologic cauzat copiilor de pandemie şi de doliul de după pierderea părinților.

