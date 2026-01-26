Incendiile lovesc dur la început de an: peste 800 de cazuri în 2 săptămâni

Sezonul rece vine cu riscuri care nu trebuie ignorate. Astfel, în primele 2 săptămâni din ianuarie au avut loc peste 800 de incendii în România, dintre care peste 500 la locuințe, potrivit unui comunicat de presă. Mai mult, în doar două zile din această lună, pompierii din București și Ilfov au intervenit pentru a stinge 8 incendii – atât în locuințe, cât și la autoturisme. Principalele cauze rămân mijloacele de încălzire improvizate sau defecte, coșurile de fum necurățate și instalațiile electrice nesigure.

Dimensiunea financiară a acestor evenimente este uriașă. Incendiile nu pun în pericol doar vieți omenești, cât și proprietăți. Spre exemplu, cea mai mare despăgubire plătită în primul semestru al anului trecut pentru o locuință afectată de un incendiu a fost de peste 760.000 lei, în timp ce pentru o companie pagubele acoperite s-au ridicat la 36 milioane lei. Chiar și în cazul unui autovehicul asigurat CASCO, cea mai mare despăgubire a depășit 560.000 lei. Aceste sume reflectă clar cât de devastator poate fi un incendiu din punct de vedere financiar.

O asigurare nu poate preveni producerea unui incendiu, dar oferă sprijinul financiar necesar pentru refacerea bunurilor și reluarea activității după un eveniment nefericit. Combinația dintre prevenție și asigurare rămâne cea mai eficientă strategie: verificarea sobelor și a coșurilor de fum, utilizarea de instalații electrice conforme, fără improvizații și asigurarea corespunzătoare a bunurilor pot face diferența dintre o pagubă minoră și una care poate afecta grav bugetul unei familii sau al unei companii.

„Un incendiu înseamnă pierderi importante și riscuri pentru oameni. Prevenția, dublată de o poliță de asigurare adecvată, pot fac diferența între un simplu incident și o adevărată tragedie financiară”, a declarat Alexandru CIUNCAN, Președinte & Director General al UNSAR.

„Un incendiu poate izbucni în doar câteva minute, dar impactul asupra vieții și bunurilor poate dura ani. Protecția începe cu prevenția și se completează cu asigurarea corectă”, a menționat Alina BĂRBULESCU, Coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.