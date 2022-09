Inspectorii de muncă au aplicat 274 de sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor Legii zilierilor

În perioada 19 – 22 septembrie 2022, Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a desfăşurat Campania Naţională de verificare a respectării de către beneficiari a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare, şi a normelor de aplicare a acesteia precum și a modului în care se derulează activitatea de înregistrare a zilierilor în registrul electronic de evidenţă a zilierilor.

Principalele obiective ale campaniei desfăşurate au fost: identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri şi luarea măsurilor care se impun pentru nerespectarea de către aceştia a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional, diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către beneficiarii din domeniile controlate, identificarea beneficiarilor care utilizează munca copiilor şi a tinerilor fără respectarea prevederilor legii şi determinarea beneficiarilor de a respecta obligaţia de a înfiinţa și completa registrul de evidenţă a zilierilor şi de a transmite un extras al acestuia la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea îşi are sediul, în termenul legal.

Conform Legii nr. 52/2011, zilierii sunt persoane fizice, cetățeni români sau străini, care au capacitate de muncă și care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar sau un împuternicit al acestuia, contra unei remunerații, activând în domenii precum: agricultură, vânătoare și servicii anexe, silvicultură, pescuit și acvacultură, activități de alimentație pentru evenimente, publicitate, restaurante, baruri, hoteluri și alte facilități de cazare, baze și cluburi sportive, grădini zoologice, botanice, întreținere peisagistică și spații verzi etc.

”În perioada desfășurării campaniei, în registrul electronic de evidență a zilierilor,figurau, zilnic, aproximativ 19.000 de zilieri distincți, principalele trei domenii deactivitate fiind: agricultură, silvicultură, publicitate. Inspectorii de muncă auverificat 473 de angajatori, la care erau înregistrați 15.661 de zilieri, din care 589erau tineri sub 18 ani. Acțiunile de control au avut, cu preponderență, un caracter preventiv, inspectorii de muncă au avut un rol activ, acțiunile de control fiind și acțiuni de îndrumare. Am participat activ la această campanie și am însoțit echipe deinspectori de muncă din județele Sălaj, Timiș și Caraș-Severin la acțiuni de control desfășurate la angajatori care folosesc și zilieri ca forță de muncă, în domeniile:agricultură, silvicultură și activităţi de întreţinere peisagistică. Reamintesc că, odată cu intrarea în vigoare a Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr.1140/2020, beneficiarii au obligația să țină evidența zilierilor în Registrul electronic de evidență a zilierilor. Beneficiarii pot obţine parola pentru conectare la aplicația web aferentă Registrului electronic de evidență a zilierilor de la inspectoratulteritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul. Registrul electronic deevidență a zilierilor poate fi completat și transmis direct din teren de cătrebeneficiar/împuternicit sau persoane desemnate de către acesta, utilizatori, cuajutorul aplicaţiei informatice pentru dispozitive mobile, denumită „InspecțiaMuncii“, ce poate fi descărcată gratuit din Google Play sau App Store. Menționez că,dacă un zilier este beneficiar de ajutor social, trebuie să știe că obținerea devenituri aferente prestării activităților în această calitate ′′de zilier′′ înregistrat înRegistrul electronic de evidență a zilierilor, nu va influența plata ajutoarelorsociale. Totodată, reamintim că, pentru veniturile realizate din activitatea prestatăde zilieri, se achită contribuţia de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilorsociale de stat, conferind, astfel, zilierului calitatea de asigurat în sistemul public depensii” – Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.

Principalele deficienţele din domeniul relaţiilor de muncă, constatate în acţiunile de control, au fost următoarele: neîndeplinirea obligației de a transmite Registrul electronic de evidență a zilierilor inspectoratului teritorial de muncă, zilnic, înainte de începerea activității, pentru fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu beneficiarul sau un împuternicit al acestuia, nerespectarea obligaţiei de a ţine evidenţa orelor lucrate de salariaţi, lipsa acordului de plată săptămânală încheiat între beneficiar şi zilier, nerespectarea remuneraţiei minime din sectorul agricol pentru zilieri, nerespectarea remuneraţiei minime pentru zilieri pentru un timp de lucru mai mic de 8 ore/zi.

Inspectorii de muncă au sancționat 179 de beneficiari, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 765.400 lei, din care 209.000 lei pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 52/2011 și 556.400 lei pentru încălcarea altor prevederi legale în domeniul relaţiilor de muncă și au dispus 558 de măsuri de remediere a neconformităților, cu termene de realizare precise, stabilite în documentele de control.

Inspecţia Muncii va organiza, în continuare, atât prin activitatea curentă a inspectorilor de muncă, dar şi prin campanii naţionale, acţiuni de verificare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și a normelor metodologice de aplicare a acesteia, a prevederilor legale privind prevenirea şi combaterea exploatării copiilor/tinerilor prin muncă, cu scopul de a conştientiza atât beneficiarii, cât şi zilierii, despre necesitatea respectării acestor prevederi legale, cât și pentru prevenirea și combaterea muncii nedeclarate.