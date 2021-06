Investiția în resursa umană – șansa orașelor mici de a opri migrația tinerilor specialiști IT

Românii care caută să se specializeze în domeniul IT&C au de 3 ani încoace o opțiune testată și recunoscută deja pe plan național, prin programul Generația Tech, dezvoltat de Digital Nation. Demarat în 2019, cu susținere din partea Google.org, programul îi învață pe participanți să se specializeze în diverse domenii IT, îi ajută să își creeze un portofoliu de proiecte și le intermediază oportunități de muncă în rândul companiilor din țară

Generația Tech este un program online de specializare în IT dedicat celor care doresc să facă debutul într-un domeniu digital sau să îl aprofundeze. Ajuns deja la cea de-a treia ediție, programul a produs până în prezent peste 1700 de noi specialiști în IT & digital din peste 20 de orașe din România și se remarcă prin formatul de curs care ajută participanții să se specializeze rapid în diverse domenii IT și să se pregătească pentru un job în IT. Peste 90% dintre cursanții care au participat la atelierele de angajabilitate au ajuns la cel puțin un interviu cu o companie tech după absolvire, iar 32,5% dintre aceștia au obținut chiar și primul lor job sau internship în IT, imediat după absolvirea cursurilor de formare.

Generația Tech a demarat în 2019, cu sprijinul Google.org, care a susținut ca programul să fie oferit gratuit în 3 regiuni cheie de dezvoltare din România: județele Alba, Bihor și Neamț. Ediția pilot a programului a fost deschisă tinerilor de 15-24 ani din cele 3 regiuni, alese pentru potențialul lor sporit de a reține forță de muncă locală. Ulterior, odată cu pandemia, programul a fost extins pe plan național și a derulat exclusiv online.

La deschiderea programului Generatia Tech, în 2019, Elisabeta Moraru, Country Manager Google România spunea: “Până în 2025 prin creșterea competențelor digitale am putea aduce un impact de peste 42 de miliarde de dolari în PIB-ul României, înseamnă că e nevoie de foarte multe eforturi pentru a susţine economia digitală şi job-urile viitorului, care presupun abilități care ţin de pregătire pentru joburi care nu există acum.” În 2021, după ridicarea restricțiilor de mobilitate din pandemie, Digital Nation estimează dublarea acestei cifrei și un interes considerabil pentru noi competențe digitale precum și investiții ample în economia digitală românească.

Desfășurarea programului cu focus pe regiuni a permis Digital Nation să inițieze încă din 2019 parteneriate strategice cu administrațiile publice și cu mediul privat local, pentru a demara direcții suplimentare de susținere a digitalizării din zonă. Astfel, în fiecare din cele trei reședințe de județ participante la program s-a investit în dezvoltarea câte unui hub local de tehnologie, care să fie spațiul de networking, co working și evenimente IT din regiune. În prezent, hub-ul de tehnologie Digital Nation din Piatra Neamț este deja deschis publicului, iar cele din Alba-Iulia și Oradea sunt în plin proces de amenajare.

”Turismul şi oamenii care lucrează de la distanţă în IT reprezintă şansa oraşelor mici care nu dispun de o bună conectivitate la reţeaua de drumuri europene”, este de părere Andrei Carabelea, primarul municipiului Piatra Neamţ, care a câştigat alegerile în toamna anului trecut şi este la primul mandat. ”Am lucrat cu tineri creativi, iar aceasta este şansa României. Încă din primele zile de mandat am discutat cu un investitor local în IT cu care am reuşit să redefinim trei priorităţi ca tinerii absolvenţi din Piatra Neamţ să nu mai plece către alte orizonturi. Am discutat implementarea unui program de instruire al tinerilor care au posibilitatea de a fi pregătiţi în această direcţie, iar mai departe să îi punem faţă în faţă cu angajatori de top“, a explicat Andrei Carabelea, primarul Piatra Neamț, într-un interviu recent pentru ZF.

Formatul programului Generația Tech pornește de la nevoile de digitalizare ale motoarelor de dezvoltare locale (mediul antreprenorial) și lucrează alături de factorii de dezvoltare regională (mediul public, primării și consilii județene) pentru a pregăti competențele digitale relevante în rândul participanților la program. Parteneriatul se extinde și în direcția de a găsi internship-uri și job-uri local absolvenților de program.

De pildă, seria cea mai recentă de absolvenți Generația Tech a fost implicată în livrarea serviciilor web ale programului IMM în Online, dezvoltat în cadrul Digital Nation. Sub deviza ”IT la Cheie”, cursanții Generația Tech au construit website-uri de prezentare pentru IMM-urile fără o prezență online, exersându-și astfel în lumea reală competențele învățate la curs. Aceștia au lucrat 1-2 săptămâni, au primit compensații de start de câte 500 lei/ participant pentru propunerile livrate și au de acum un proiect de portofoliu. Cel mai tânăr explorator implicat în proiectele de ”IT la Cheie” este în clasa a 10-a şi lucrează deja la al 4-lea website. Ultimul website finalizat a fost pentru o companie care închiriează ATV-uri în Braşov: https://www.atvinchirieri.ro/.

„În 2019-2020, peste 750 de tineri din Alba, Neamț și Bihor s-au înscris în program și au învățat programare. Acum, avem peste 1.700 de absolvenți din toată țara, iar în 2021-2022 vom extinde programul și în alte regiuni care au nevoie de competențe digitale astfel încât să susținem dezvoltarea unor nuclee de digitalizare împreună cu administrațiile locale și angajatorii din regiune. În prezent suntem în discuții cu peste 12 administrații locale în vederea extinderii programului și ne așteptam ca alți peste 2.500 de tineri să participe în program”, declară Paul Apostol, fondatorul Digital Nation.

Formatul propus de Generația Tech este în prezent una din cele mai bune alternative pentru cei care caută o formare în competențe digitale. Cu o experiență de 7 ani în mentoratul în domenii tech, Digital Nation folosește tot ce e mai bun din metodologiile online de predare actuale ca să construiască un proces antrenant, aplicat și plăcut de dezvoltare. Dincolo de abilitățile tehnice dobândite de cursanți, aceștia câștigă și o serie întreagă de competențe soft care îi ajută să navigheze în spațiul profesional: abilități de comunicare și exprimare, gestionarea timpului, abordarea problemelor și crisis management, gândire creativă și lucru în echipă.

Specializările de dezvoltare Generația Tech sunt actualizate periodic pentru a reflecta nevoile de pe piața muncii și cea antreprenorială, iar în 2021 acestea includ Competențe Digitale, Digital Marketing, Dezvoltare Web – Începători și Intermediari, Fullstack Javascript și Java. Mai multe detalii pe generatiatech.ro .