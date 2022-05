Ioana Gorgăneanu este noul Head of Marketing and Communication Mastercard pentru România, Croația, Israel și țările din regiunea Balcanilor

Ioana Gorgăneanu a preluat funcția de Head of Marketing and Communication Mastercard pentru România, Croația, Israel și țările din regiunea Balcanilor, poziție din care coordonează operațiunile de marketing ale companiei din 10 piețe: Croatia, România, Israel, Bulgaria, Serbia, Bosnia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Albania, Kosovo.

„În urmă cu 17 ani mă alăturam Mastercard, ca Marketing Manager pentru România și Bulgaria și, încă de la început, am rezonat puternic cu misiunea companiei de a construi o lume incluzivă financiar, cu un nivel ridicat de educație financiară, unde tehnologia asigură mijloacele prin care oamenii au încredere că plătesc în siguranță, oricând și oriunde. La fel de important a fost și că toate acțiunile noastre au fost ghidate mereu de principiul „doing good”. Și, nu de puține ori, toți acești factori s-au îmbinat, iar Mastercard a adus pe piață inițiative în premieră și inovații care au conectat consumatori, companii și autorități și au contribuit la un viitor mai bun. Am norocul să lucrez alături de o echipă extraordinară și de parteneri cu viziune și, din fericire, fac parte dintr-un mediu care mă provoacă să fiu mai bună în fiecare zi. Sunt recunoscătoare și încântată de acest nou capitol”, a declarat Ioana Gorgăneanu, Head of Marketing and Communication, Mastercard România, Croația, Israel și țările din regiunea Balcanilor.

„De-a lungul timpului, Ioana a arătat profesionalism și calități remarcabile de leadership, grijă față de echipă, devotament și idei valoroase, în linie cu viziunea Mastercard, care au contribuit semnificativ la succesul companiei. Noul rol, care extinde și mai mult atribuțiile sale regionale, vine ca un pas firesc, în urma rezultatelor excepționale obținute și a expertizei sale valoroase. Sunt sigur că activitatea sa va continua să fie un catalizator pentru dezvoltarea businessului și avansul plăților digitale”, a declarat Cosmin Vladimirescu, Country Manager Mastercard România și Croația.

Ioana are o experiență amplă ca specialist în marketing în domeniul financiar și al tehnologiei, precum și în domeniul comunicării B2B, B2C și B2B2C. Din rolul actual, coordonează inițiativele Mastercard la nivel local și regional, construite în linie cu viziunea companiei, care îmbină valori precum o lume dincolo de cash, incluziune și educație financiară, inovație, plăți digitale sigure și interconectivitate. Ioana coordonează și activitatea de comunicare a proiectelor prin care compania se implică activ în comunitate.