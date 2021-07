Istoria adidașilor Converse All Star

Converse Shoes Rubber Company a fost creată de Marquis Mills Converse în 1908 în Malden, Massachusetts. În 1917, compania a creat primii pantofi numiți All Star, compuși exclusiv din cauciuc și pânză.

În concepția lui Mills, Converse a fost conceput pentru a fi un pantof de elită al ligii profesionale de baschet. În 1921, un jucător de baschet pe nume Charles „Chuck” Taylor s-a alăturat unei echipe de baschet sponsorizată de Societatea Converse, pe care o numește Converse All Stars.

Taylor a urmat cursuri de baschet la liceele din stat și, în timp ce preda elementele fundamentale ale jocului, a vândut converși All Star. În calitate de vânzător și sportiv al companiei, Taylor a adus și îmbunătățiri pantofilor pe care îi iubea.

Ideile sale au fost concepute pentru a oferi o mai mare flexibilitate și sprijin și, de asemenea, au încorporat un plasture pentru a proteja glezna.

All Stars au început în curând să fie converși purtați de o varietate de jucători de baschet profesioniști și a devenit invidia tuturor jucătorilor de baschet aspiranți. La scurt timp, adidașii erau purtați de sportivi la olimpiadă, iar în timpul celui de-al doilea război mondial soldații americani au început să poarte și All Stars.

În 1930, după ce Chuck Taylor a adus îmbunătățiri încălțămintei, Converse a decis să-și încorporeze numele în sigla Converse All Star. Pantoful a devenit apoi cunoscut sub numele de „Chuck Taylor” All Star și cunoscuți în lumea largă direct drept „converși”.

În ceea ce privește designul, primul Converse All Stars a avut trei stiluri: 1) un adidas monocrom cu talpă neagră din cauciuc și corp din pânză neagră, 2) un adidas alb cu cauciuc alb cu margini albastre și roșii și un 3) adidași negri de piele.

Abia în 1949, Converse a decis să facă garda piciorului, șireturile și învelișurile exterioare albe, ceea ce a dat aspectul iconicului Converse alb-negru. În 1957, Converse a ieșit cu versiunea de converși low-cut „Oxford” și, la scurt timp, a început să producă converși în diferite culori și imprimeuri. Astăzi, Converse produce Chuck Taylor All Star într-o varietate de culori, stiluri, imprimeuri și țesături.

În anii 1960, Converse a început să-și extindă afacerea și să deschidă mai multe fabrici și, în acel moment, Converse Chuck Taylor All Stars erau folosiți de către nouăzeci la sută dintre jucătorii de baschet profesioniști și universitari. Odată cu trecerea anilor, acești adidași au câștigat mai multă popularitate și au devenit un favorit al multor grupuri și subculturi urbane.

All Stars se adresează culturii de stradă, culturii urbane, artiștilor, muzicienilor și skaterilor. Au devenit simbolul rebeliunii, al mersului pe val. În anii ’70 erau purtați de Ramones, în anii ’80 de Basquiat și în anii ’90 de Kurt Cobain, de exemplu.

În 2003, Nike a cumpărat marca Converse cu aproximativ 305.000.000 de dolari. Converse a dominat piața de adidași din SUA din anii 1920 până în anii 1970, dar a început să se lupte pentru a supraviețui, din cauza concurenței și a lipsei de fonduri. În anii următori, Converse a dat faliment de mai multe ori și a căzut în datorii și a fost vândut în cele din urmă către Nike. Chuck Taylor All Stars, precum și alte tipuri de converși au început să fie fabricate în țări străine precum China, Vietnam și Indonezia.

În anul 2008, Converse și-a celebrat aniversarea cu numărul 100.

Astăzi, marca de adidași Converse este comercializată în întreaga lume și a obținut și un record, mai precis faptul că a vândut modelul Allstar, de la crearea sa în 1917, în mai mult de un miliard de perechi în lume. De asemenea, compania se remarcă prin poziționarea sa în muzică și către un public tânăr care caută să se reînnoiască în fiecare zi. Converse se află în ziua astăzi în clasamentul celor mai bine vândute 3 mărci de pe piața sportului și modei.

Converse, cu peste 100 de ani de istorie, a devenit un adidas clasic care nu se demodează niciodată.