Iulian Stanciu, fostul șef eMAG, a cumpărat benzinăriile Gazprom din România

Sursa: e-nergia.ro

Antreprenorii Iulian Stanciu și Adrian Crețoiu au preluat indirect lanțul de benzinării Gazprom din România, de la NIS Petrol, subsidiara locală a celei mai mari companii petroliere din Serbia, Naftna Industrija Srbije (NIS), controlată încă indirect de Rusia, prin Gazprom, scrie Economica.net, care citează o decizie a Consiliului Concurenței.

Capitalul NIS Petrol a fost achiziționat de către firma românească de construcții metalice Argenta SRL, deținută de oamenii de afaceri Adrian Crețoiu (60%) și Iulian Stanciu, fostul șef al eMAG (40%), se arată într-o decizie a Consiliului Concurenței care a aprobat tranzacția.

Argenta SRL fusese preluată de Crețoiu și Stanciu anul trecut, de la grupul GSP al lui Gabriel Comănescu. Stanciu și Crețoiu controlează și Foraj Sonde Videle, care luna trecută a preluat Raffles Energy, o companie holding din Marea Britanie care deține 100% din Raffles Energy SRL și Zenith Resources SRL, două companii din România active în sectorul energetic, în special în domeniul gazelor naturale și al producției de energie electrică.

Informația potrivit căreia benzinăriile Gazprom din România și-au schimbat proprietarul a apărut încă din luna iulie. Informația apăruse în raportul companiei, dar nu specifica și cine este cumpărătorul.

Rețeaua Gazprom are 19 benzinării în România.

La începutul acestui an compania maghiară şi grupul rus Gazprom au convenit prevederile de bază ale viitorului acord privind achiziţionarea de către MOL a participaţiei ruseşti în compania petrolieră NIS din Serbia.

Compania petrolieră NIS este vizată de sancţiuni americane din cauza acţionarilor săi ruşi. Două companii ruseşti, Gazprom Neft şi Gazprom, deţin 44,9%, respectiv 11,3% din acţiunile NIS, însă trebuie să îşi vândă participaţiile.

Retragerea din Bulgaria și România din cauza provocărilor cu care se confruntă operațiunile sale pe aceste piețe a fost anunțată încă de anul trecut.

NIS Petrol operează acum o rețea de 19 benzinării în România, sub brandul Gazprom, majoritatea situate în zona Transilvaniei, cifră care a rămas neschimbată de câțiva ani.

Compania, aflata în concordat preventiv, a încheiat 2025 cu afaceri de 205,5 milioane de lei, și o pierdere de 95 de milioane de lei.

Compania mai are un portofoliu de şase perimetre de petrol şi gaze concesionate pe teritoriul României, în vestul țării, la care are calitatea de operator.

Gazprom a cumpărat pachetul majoritar de acţiuni la compania petrolieră naţională a Serbiei, NIS, în anul 2009, pentru 400 de milioane de dolari. Cu această ocazie, Gazprom a devenit proprietarul a două rafinării în Serbia, la Pancevo şi Novi Sad.

După deschiderea primei staţii din România, ruşii au anunţat planuri mari pentru piaţa românească, vorbind despre o reţea de 120 de staţii de distribuţie, până la finalul lui 2015.