Jerry Brown: „Dezvoltarea SUA trebuie să se bazeze pe coxistența alături de concurență”

Țările lumii n-au fost niciodată atât de interdependente, iar ideologia americană ignoră faptul că dezvoltarea SUA trebuie să se bazeze pe coxistența alături de concurență, a punctat Jerry Brown, fost guvernator al statului California, într-un articol publicat în revista The New York Review of Books.

El susține că decidenții americani trebuie să accepte diferențele dintre sistemele chinez și american.

Potrivit fostului guvernator american, mulți analiști politici califică China drept „amenințare” la adresa SUA și omit faptul că cele două țări trebuie să concureze în timp ce colaborează, pentru a prospera și chiar supraviețui.

Deși concurența este inevitabilă, China și SUA au interese comune. Mai mult, o singură țară nu poate face față emisiilor de gaze cu efect de seră, armelor nucleare, virusurilor, noilor tehnologii de distrugere și altor riscuri globale.

Sunt numeroase voci care spun că nu trebuie să aibă loc un Război Rece între China și SUA, iar soluția este acceptarea deosebirii de sisteme între cele două țări.