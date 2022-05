Jill Biden în România și Slovacia: o „vizită strategică”

Jill Biden, soția preşedintelui Statelor Unite, a sosit vineri în România, de unde sâmbătă pleacă în Slovacia. Așa cum s-a anunțat, ea se va întâlni cu refugiați ucraineni și activiști umanitari. Este vorba, spun observatori citați de corespondentul RFI la Washington, de o călătorie ce arată că Ucraina a devenit de asemenea o miză de politică internă, care riscă să devină subiect de confruntări cu prilejul alegerilor de la mijlocul mandatului din Statele Unite, prevăzute să aibă loc în luna noiembrie. Mai mult decât unul din trei americani consideră că administrația Biden nu face destul pentru susținerea ucrainenilor. Ca atare, misiunea dnei Biden în România și Slovacia este, deci, să arate că Statele Unite sunt îngrijorate de soarta refugiaților și sunt gata să se angajeze alături de ei, chiar dacă, în continuare, nu intră în discuție trimiterea de soldați care să se implice în război. Căci, în această chestiune, opinia publică este la fel de clară: doar un american din cinci ar susține o astfel de intervenție, au arătat sondajele de opinie.

Vizita dnei Jill Biden are de asemenea scopul de a da satisfacție americanilor de origine ucraineană, un electorat important în state precum Ohio sau Pennsylvania, cunoscute pentru ușurința cu care își pot schimba tabăra de la un scrutin la altul. Or Biden, comentează unii critici ai săi, are interesul ” să strălucească” în atitudinea față de războiul din Ucraina: atât pentru a face uitată retragerea haotică din Afganistan în luna august anul trecut, cât și politica sa economică foarte nepopulară, confruntată cu o inflație la cote din cele mai înalte.