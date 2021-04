Joe Biden vrea să mărească impozitele asupra veniturilor celor 500.000 familii americane cele mai bogate

Președintele american vrea să mărească impozitele asupra veniturilor obținute de 0,3% dintre familiile cele mai bogate din Statele Unite. Măsura ar urma să afecteze contribuabilii ce câștigă peste 1 milion dolari pe an, respectiv 500.000 familii. Deocamdată, aceasta este doar o intenție, întrucât o astfel de măsură poate face obiectul unei teribile bătălii în Congresul american. Concret, măsura poate duce la dublarea impozitului celor afectați, ajungând de la 20% la 39,6%. Obiectivul anunțat de președintele Biden este finanțarea proiectului „American Families Plan” destinat ajutorării copiilor, familiilor sărace și realizării de obiective în domeniul sănătății. Joe Biden urmează să ofere ceva mai multe precizări asupra acestui plan de investiții în fața Congresului Statelor Unite.



Foto: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons