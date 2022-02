KRUK România a contribuit cu peste 170 de milioane de lei la bugetul de stat

KRUK România, liderul pieței de management al datoriilor, anunță creșterea investițiilor în țară în următorii doi ani, în contextul aniversării celui mai profitabil an, al cincisprezecelea, pe piața autohtonă.

“Am înregistrat creșteri constante în cei 15 ani de activitate a Grupului KRUK în industria colectării creanțelor din România, care au culminat cu recorduri în 2021: am cumpărat peste 60 de portofolii doar pentru piața locală și am ajuns să gestionăm creanțele a peste două milioane de români, de la 15.000 de clienți, cu câți am pornit în 2007. În plus, am procesat circa 750.000 de dosare în numele a 34 de parteneri de business. Aceste rezultate, generate și de semnarea acordului cu UniCredit pentru achiziționarea unui portofoliu care va aduce în piață o dinamică constantă de colectare și sperăm, cât mai multe însănătoșiri în portofoliile noastre, ne determină să creștem semnificativ investițiile în România în următorii doi ani”, a declarat Cosmina Marinescu, CEO KRUK România.

Compania, care a ajuns la o cotă de piață de 43% în 2021 potrivit valorii investițiilor, a semnat la finalul anului trecut un acord cu UniCredit Consumer Financing IFN pentru achiziționarea unui portofoliu de creanțe din retail, negarantate, cu o valoare nominală totală de până la 240 milioane lei. Prin consolidarea portofoliului de parteneri cu companii de top din piața bancară, IFN, utilități și telecom, business-ul contribuie constant la optimizarea fluxului financiar și cash-flow la nivel macro-economic.

Tot anul trecut, filiala din România a Grupului KRUK a reușit să dubleze numărul clienților care utilizează eKRUK, platforma digitală care facilitează gestionarea eficientă a datoriilor și plata online.

„Faptul că peste 30.000 de români folosesc acum activ această platformă e o realizare importantă, în contextul în care, deși mai mult de 80% din populație are acces la internet, studiile arată că doar jumătate folosesc aplicațiile de banking și 42% nici nu au cont bancar. Avem cele mai scăzute competențe digitale din Europa și, cu toate astea, peste 8.000 de clienți și-au plătit datoriile online anul trecut și peste 6.000 au semnat electronic angajamente de plată, semn că strategia noastră de digitalizare a funcționat iar românii încep să prindă încredere în instrumentele online”, adaugă Liviu Costică, COO KRUK România.

Liviu Costică – COO Kruk Romania



Angajamentul de plată este cel mai accesat produs digital datorită faptului că persoanele cu datorii pot alege singure valoarea ratei, durata angajamentului și data scadentă. Valoarea medie a unei rate plătite în angajament este 260 lei/lună, însă clienții pot plăti și integral, caz în care beneficiază de discount. Numărul clienților care au achitat integral datoria și au reintrat astfel în circuitul financiar funcțional în 15 ani de activitate ai companiei se ridică la peste 500.000, iar peste jumătate dintre ei au ales soluțiile amiabile oferite.

Valoarea investițiilor totale în digitalizare și automatizări la nivelul companiei depășește 32,5 milioane de lei și se concentrează în dezvoltarea platfomei eKRUK, a semnăturilor electronice și biometrice, dar și a primului robot din piața de colectare, care identifică plățile clienților și le înregistrează în aplicația internă de management a acestora, realizată în parteneriat cu RPAbox și UiPath.

În ce privește contribuția companiei la bugetul de stat, KRUK România a returnat circa 13 milioane de lei din impozit pe profit și aproximativ 160 de milioane de lei din impozite și salarii, în aceeași perioadă.

Din 2007, anul intrării Grupului KRUK pe piața din România, compania a crescut numărul de angajați de la 15 la 615 și își propune să ajungă la 650, în 2022. Vechimea medie în companie depășește cinci ani și s-a menținut și în perioada pandemiei, când business-ul a trecut toate operațiunile în online în mai puțin de două săptămâni.

În același context, 25 de organizații non-guvernamentale au fost sprijinite de KRUK România în perioada 2012-2021, cu resurse în valoare totală de peste 2,3 milioane de lei. Printre ele se numără The Social Incubator, Junior Achievement Romania, Romanian Business Leaders, Crucea Roșie, United Way, Lumea Copiilor Speciali, Ana și Copiii, Dăruieste Voce, Quantum Robotics, Zâmbește Împreună Învingem, Regina Maria și Hope and Homes for Children. Compania are în vedere direcționarea sumei de 125 de mii de lei în anul 2022 pentru susținerea eforturilor de educație financiară a peste 5000 de tineri din România.