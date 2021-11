Kyle Rittenhouse, eliberat. „Uciderea oamenilor de culoare de către poliție este ca o epidemie”

Kyle Rittenhouse, inculpat în cazul de omor armat din Kenosha (SUA), a fost declarat nevinovat și eliberat. Hotărârea judecătorească a stârnit mari dispute.

Reprezentanții National Association for the Advancement of Colored People(NAACP)susțin că verdictul este „o batjocură la adresa celor care și-au pierdut viața”. Familia lui Jacob Blake, un bărbat de culoare care a fost împușcat de poliție de șapte ori și a fost grav rănit, a declarat: „(din acest verdict) puteți mirosi rasismul sistemic din sistemul judiciar și polițienesc”.

În luna August 2021, Kyle Rittenhouse, pe atunci de 17 ani, s-a dus la Kenosha având o armă la el. Într-o acțiune de protest antirasistă, el a tras cu pușca, omorând doi oameni și rănind un al treilea. Deși Rittenhouse a ridicat mâinle și s-a predat poliției, în mod surprinzător, poliția nu l-a arestat, ci l-a lăsat să plece în Illinois.

În contrast este atitudinea necruțătoare a forțelor de ordine din SUA față de suspecții de culoare.

Tot în luna August 2021, Jacob Blake, un bărbat de culoare, de 29 de ani, a fost împușcat de poliție de șapte ori, în spate, fiind grav rănit, sub ochii propriului copil. Acest incident a generat o demonstrație de protest de mare amploare, în care Kyle Rittenhouse a produs incidentul armat.

Washington Post a transmis că, în mod clar, sistemul juridic a permis poliției să trateze persoanele de culoare cu cruzime, fără să suporte consecințele. „Uciderea oamenilor de culoare de către poliție este o epidemie”.

Articol realizat de Radio China International și CCTV