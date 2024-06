Laurențiu Gîdei, despre firmele de arhive și tarifele percepute pensionarilor: Se pare că au format niște carteluri astfel încât să ceară bani foarte mulți. Au găsit o modalitate în plus de a scurge bani de la români 

Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro)

Deputatul PSD Laurențiu Gîdei a vorbit despre recalcularea pensiilor, miercuri, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și a spus despre firmele de arhive că „au găsit o modalitate în plus de a scurge bani de la români”.

Laurențiu Gîdei (PSD), pe B1 TV, despre firmele de arhive și tarifele percepute pensionarilor

„Să știți că, spre deosebire de USR, noi, cei de la Partidul Social Democrat, de fiecare dată când am fost la guvernare, ne-am preocupat și am reușit să majorăm pensiile românilor”, a spus social-democratul.

Întrebat despre situația cu firmele de arhive, el a adăugat: „În ceea ce privește această harababură cu aceste firme care își bat joc de români, să știți că e un lucru care într-adevăr trebuie statul român, prin pârghiile legale pe care le are, să intervină, pentru că, da, se pare că au format niște carteluri astfel încât să ceară bani foarte mulți pentru o hârtie pe care nu ar mai fi cerut-o nimeni niciodată dacă nu ar fi această lege și această recalculare”.

„Și, da, este un instrument prin care pensionarul poate face dovada veniturilor în plus. Statului i-ar fi imposibil să rezolve această problemă, neștiind exact unde o persoană a mai lucrat, a mai obținut un venit, a mai avut ceva în plus care i-ar putea aduce o majorare (…). Rezolvăm dacă aceste tarife percepute de aceste firme ar fi niște tarife simțite, de bun simț, pentru că acolo este problema (…). Aceste firme au găsit o modalitate în plus de a scurge bani de la români”, a continuat Laurențiu Gîdei.

Laurențiu Gîdei: Nu toate pensiile vor crește

„Fac mențiunea încă de la început că pe această lege a pensiilor s-a spus foarte clar că nu toate pensiile vor crește. Din totalul de 4.900.000 de pensionari cât avem, s-a spus foarte clar că nu vor crește toate pensiile”, a mai declarat deputatul PSD.