Lavrov: “Cei ce discută cu China și Rusia fără respect sunt politicieni și strategi fără valoare”

“Relațiile Rusiei cu China s-au consolidat calitativ și vor continua să se cimenteze și mai mult”, a declarat șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, în cadrul unei emisiuni televizate inedite intitulată “Marele joc”. Aceste legături bilaterale, a subliniat Lavrov, “se întemeiază pe un soclu clar și obiectiv de interese comune… Interacțiunea strategică și parteneriatul multiform ce leagă Moscova de Beijing nu sunt orientate împotriva nimănui, ci se concentrează exclusiv asupra intereselor celor două țări și popoare”, a spus șeful diplomaţiei ruse.

Comentând atitudinea unor țări occidentale față de relațiile lor cu China și Rusia, el a atras atenția că “nimeni nu ar trebui să se disprețuiască reciproc, dar ceea ce, dimpotrivă, vedem este un discurs disprețuitor la adresa unor mari civilizații precum Rusia și China”. “Cei care discută cu China și Rusia fără respectul pe care-l merită, sau ne privesc de sus ori ne insultă, sunt politicieni și strategi fără valoare”, a conchis Serghei Lavrov.

foto: By U.S. Department of State – https://www.flickr.com/photos/statephotos/13909189073/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43815217