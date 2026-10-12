Luca Niculescu vrea un acord politic pentru șase luni: „România nu-și mai permite să prelungească această perioadă de incertitudine”

Premierul desemnat Luca Niculescu cere partidelor parlamentare să intensifice negocierile pentru formarea unui guvern cu puteri depline și propune un acord de susținere pentru șase luni, axat pe reforme prioritare. Acesta intenționează să depună joi, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor, dar subliniază că este nevoie de o înțelegere care să permită viitorului cabinet nu doar să obțină votul de învestitură, ci și să adopte măsurile necesare.
„Avem nevoie urgentă de un guvern care să poată guverna”
Luca Niculescu a declarat luni, la Radio România Actualități, că România nu își mai permite prelungirea perioadei de incertitudine politică și că este necesară accelerarea discuțiilor cu formațiunile parlamentare, potrivit Agerpres.
Premierul desemnat a mulțumit partidelor pentru disponibilitatea de a dialoga și a precizat că toate variantele de guvernare rămân pe masă.
„România nu-și mai permite să prelungească această perioadă de incertitudine politică, avem nevoie urgentă de un guvern, un guvern care să aibă puteri depline și asta nu o spun numai ca să ocupăm niște funcții, ci pentru că există probleme foarte concrete care afectează viața noastră, viața de zi cu zi a românilor”, a afirmat Niculescu.
Acesta a atras atenția că simpla învestire a unui cabinet nu reprezintă o soluție dacă guvernul nu poate adopta ulterior măsurile necesare.
„Nu e suficient să avem un guvern care trece de votul Parlamentului, adică avem nevoie de un guvern care să poată și guverna”, a subliniat premierul desemnat.
Rectificarea bugetară, energia și relansarea economică, printre priorități
Niculescu consideră că partidele ar trebui să ajungă la o înțelegere politică privind câteva obiective esențiale, care să fie asumate de formațiunile implicate în susținerea viitorului cabinet.
Printre prioritățile enumerate se numără rectificarea bugetară, adoptarea bugetului, măsurile din domeniul energiei, relansarea economică și îmbunătățirea colectării veniturilor la bugetul de stat.
De asemenea, premierul desemnat a menționat consolidarea capacității de apărare a României, în contextul războiului de la granițe.
Acesta a subliniat că stabilitatea politică este importantă și pentru relațiile externe ale țării, dar și pentru încrederea partenerilor internaționali și a investitorilor.
Potrivit lui Niculescu, România trebuie să transmită un semnal de stabilitate, predictibilitate și credibilitate și să demonstreze că își respectă angajamentele.
Propunere de susținere pentru șase luni
Pentru depășirea neînțelegerilor dintre partide, premierul desemnat a propus un acord de susținere pe o perioadă de șase luni, care să permită adoptarea unor reforme și realizarea unor demersuri considerate prioritare.
„Am propus să ne gândim la un acord de susținere, șase luni de exemplu, a unor reforme prioritare și a unor demersuri prioritare pe care le are de făcut România”, a declarat acesta.
Niculescu a recunoscut că între formațiunile politice există diferențe și neîncredere, dar a făcut apel la identificarea unei formule comune pentru depășirea crizei politice, economice și sociale.
În ceea ce privește susținerea parlamentară, acesta a precizat că unele partide și-au exprimat deja disponibilitatea de a sprijini viitorul guvern, fără să ofere detalii suplimentare despre negocieri.
Preferă un guvern politic, dar nu exclude alte variante
Întrebat ce formulă de guvernare preferă, Niculescu a afirmat că opțiunea sa este un cabinet politic, în care partidele care îl susțin să își asume direct responsabilitatea pentru deciziile guvernamentale.
„Preferința mea, nu vă ascund, este de a avea mai curând un guvern politic, pentru că există o responsabilitate mai mare și din partea partidelor care îl votează și care fac parte din acest guvern”, a explicat premierul desemnat.
Totuși, acesta a precizat că rămân posibile și variantele unui guvern tehnocrat sau ale unei formule mixte. Alegerea depinde de rezultatul negocierilor și de capacitatea partidelor de a ajunge la un acord.
Programul de guvernare și lista miniștrilor, depuse joi
Luca Niculescu a reiterat că intenționează să depună joi, la Parlament, programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri.
Pentru respectarea acestui calendar, premierul desemnat consideră necesară încheierea unui acord care să asigure atât voturile pentru învestitură, cât și sprijinul politic necesar funcționării guvernului.
„Joi am intenția fermă de a depune programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri. Pentru aceasta, trebuie să ajungem la un acord în așa fel încât să avem […] un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, ci să și poată guverna după aceea”, a declarat Niculescu.
Acesta a anunțat că va continua luni întâlnirile cu reprezentanții formațiunilor politice și a avertizat că timpul pentru negocieri nu este nelimitat.
Luca Niculescu este naiv vorbind despre o înțelegere politică asumată între partidele pro-europene pentru cel puțin șase luni, în jurul câtorva obiective esențiale când PSD în cârdășie cu AUR au depus moţiunea de cenzură împotriva guvernului din care PSD făcea parte, aruncând România într-o instabilitate guvernamentală prelungită fără să pună nimic în loc. Prin aceasta PSD a încălcat Acordul Politic asupra formării Coaliției politice de guvernare pro-occidentale pentru perioada 2025-2028, semnat pe 23 iunie 2025, care la articolul 19 prevede următoarele: „Niciun parlamentar, membru al partidelor şi formațiunilor politice care fac parte din Coaliție nu va semna, nu va susține și nu va vota o moțiune simplă îndreptată împotriva vreunui membru al Guvernului sau o moţiune de cenzură”.
(Vezi: https://rmdsz.ro/upload/dokumetumok/ACORD%20POLITIC%20PSD-PNL-USR-UDMR-GMR%202025-06-23.pdf)
Cu atât mai mult cu cât în acordul politic la articolul 4 era prevăzută rotativa guvernamantală: „Formațiunile politice semnatare convin asupra aplicării rotației în privința ocupării funcției de prim-ministru. Pentru perioada iunie 2025 – aprilie 2027 candidatul la funcția de prim-ministru, susținut de Coaliție, va fi desemnat de către PNL. Pentru perioada aprilie 2027 – decembrie 2028 candidatul la funcția de prim-ministru, susținut de Coaliţie, va fi desemnat de către PSD.”
Prostănacul Grindeanu n-a mai avut răbdare până la rotativa din aprilie, 2027 și s-a lăsat împins de cuplul de la Craiova Manda și Olguța să arunce în aer Coaliția prin moțiunea de cenzură, în urma căreia PNL, PSD, chiar și UDMR au decis să nu mai facă alianțe cu PSD care nu este în stare să-și respecte înțelegerile cu partenerii.
Acum după ce a provocat o criză politică prelungită Sorin Grindeanu nu vrea ca PSD să intre singur la guvernare sustinut de partidele pro-europene.
(Vezi: https://www.aktual24.ro/grindeanu-explica-de-ce-psd-nu-vrea-fara-pnl-la-guvernare-nu-se-poate-ca-unii-sa-fim-smecheri-si-altii-fraieri/)
Ba mai mult, Grindeanu, în ticăloșia lui se întreabă retoric „Așa putem zice și în sens invers, că noi suntem de acord să votăm un guvern minoritar PNL-UDMR, își asumă? ” . Si asta după ce pe 30 septembrie PSD nu a votat guvernul Siegfried Mureșan al coaliției PNL-USR-UDMR care a primit 182 voturi pentru, față de minimum 233 necesare pentru învestire.