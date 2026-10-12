Luca Niculescu vrea un acord politic pentru șase luni: „România nu-și mai permite să prelungească această perioadă de incertitudine”

Premierul desemnat Luca Niculescu cere partidelor parlamentare să intensifice negocierile pentru formarea unui guvern cu puteri depline și propune un acord de susținere pentru șase luni, axat pe reforme prioritare. Acesta intenționează să depună joi, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor, dar subliniază că este nevoie de o înțelegere care să permită viitorului cabinet nu doar să obțină votul de învestitură, ci și să adopte măsurile necesare.

„Avem nevoie urgentă de un guvern care să poată guverna”

Luca Niculescu a declarat luni, la Radio România Actualități, că România nu își mai permite prelungirea perioadei de incertitudine politică și că este necesară accelerarea discuțiilor cu formațiunile parlamentare, potrivit Agerpres.

Premierul desemnat a mulțumit partidelor pentru disponibilitatea de a dialoga și a precizat că toate variantele de guvernare rămân pe masă.

„România nu-și mai permite să prelungească această perioadă de incertitudine politică, avem nevoie urgentă de un guvern, un guvern care să aibă puteri depline și asta nu o spun numai ca să ocupăm niște funcții, ci pentru că există probleme foarte concrete care afectează viața noastră, viața de zi cu zi a românilor”, a afirmat Niculescu.

Acesta a atras atenția că simpla învestire a unui cabinet nu reprezintă o soluție dacă guvernul nu poate adopta ulterior măsurile necesare.

„Nu e suficient să avem un guvern care trece de votul Parlamentului, adică avem nevoie de un guvern care să poată și guverna”, a subliniat premierul desemnat.

Rectificarea bugetară, energia și relansarea economică, printre priorități

Niculescu consideră că partidele ar trebui să ajungă la o înțelegere politică privind câteva obiective esențiale, care să fie asumate de formațiunile implicate în susținerea viitorului cabinet.

Printre prioritățile enumerate se numără rectificarea bugetară, adoptarea bugetului, măsurile din domeniul energiei, relansarea economică și îmbunătățirea colectării veniturilor la bugetul de stat.

De asemenea, premierul desemnat a menționat consolidarea capacității de apărare a României, în contextul războiului de la granițe.

Acesta a subliniat că stabilitatea politică este importantă și pentru relațiile externe ale țării, dar și pentru încrederea partenerilor internaționali și a investitorilor.

Potrivit lui Niculescu, România trebuie să transmită un semnal de stabilitate, predictibilitate și credibilitate și să demonstreze că își respectă angajamentele.

Propunere de susținere pentru șase luni

Pentru depășirea neînțelegerilor dintre partide, premierul desemnat a propus un acord de susținere pe o perioadă de șase luni, care să permită adoptarea unor reforme și realizarea unor demersuri considerate prioritare.

„Am propus să ne gândim la un acord de susținere, șase luni de exemplu, a unor reforme prioritare și a unor demersuri prioritare pe care le are de făcut România”, a declarat acesta.

Niculescu a recunoscut că între formațiunile politice există diferențe și neîncredere, dar a făcut apel la identificarea unei formule comune pentru depășirea crizei politice, economice și sociale.

În ceea ce privește susținerea parlamentară, acesta a precizat că unele partide și-au exprimat deja disponibilitatea de a sprijini viitorul guvern, fără să ofere detalii suplimentare despre negocieri.

Preferă un guvern politic, dar nu exclude alte variante

Întrebat ce formulă de guvernare preferă, Niculescu a afirmat că opțiunea sa este un cabinet politic, în care partidele care îl susțin să își asume direct responsabilitatea pentru deciziile guvernamentale.

„Preferința mea, nu vă ascund, este de a avea mai curând un guvern politic, pentru că există o responsabilitate mai mare și din partea partidelor care îl votează și care fac parte din acest guvern”, a explicat premierul desemnat.

Totuși, acesta a precizat că rămân posibile și variantele unui guvern tehnocrat sau ale unei formule mixte. Alegerea depinde de rezultatul negocierilor și de capacitatea partidelor de a ajunge la un acord.

Programul de guvernare și lista miniștrilor, depuse joi

Luca Niculescu a reiterat că intenționează să depună joi, la Parlament, programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri.

Pentru respectarea acestui calendar, premierul desemnat consideră necesară încheierea unui acord care să asigure atât voturile pentru învestitură, cât și sprijinul politic necesar funcționării guvernului.

„Joi am intenția fermă de a depune programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri. Pentru aceasta, trebuie să ajungem la un acord în așa fel încât să avem […] un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, ci să și poată guverna după aceea”, a declarat Niculescu.

Acesta a anunțat că va continua luni întâlnirile cu reprezentanții formațiunilor politice și a avertizat că timpul pentru negocieri nu este nelimitat.