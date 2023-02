Luna Francofoniei la Institutul Francez din România, Cluj-Napoca

Luna Francofoniei 2023 este ocazia de a sărbători 30 de ani de la aderarea României la Organizația Internațională a Francofoniei.

O multitudine de evenimente: expoziții, concerte, dezbateri de idei, lansări de carte, concursuri pentru elevi și studenți și ateliere pentru copii vor pune în valoare creația culturală francofonă și valorile care ne unesc.

Evenimentul central al lunii, Festivalul Filmului Francez ajunge la Cluj-Napoca între 17 și 19 martie și își va dezvălui în curând programul.

Descoperiți calendarul lunii Francofoniei la Institutul Francez din România la Cluj-Napoca:

Expoziția Fake News

– Până în 10 martie

Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca

Program de vizitare: luni–vineri 8–20, sâmbătă 8–15

Falsificare, trucaj, diversiune, recontextualizare… dezinformarea utilizează diferite metode și instrumente (precum editarea imaginilor) care sunt astăzi la îndemâna oricui grație noilor tehnologii și internetului. Artiștii care fac parte din această expoziție preiau aceste tehnici și estompează limitele dintre adevărat și fals, iluzie și realitate.

Expoziția Ținuturi promise

de Jean-Jacques Moles

Fotografii alb negru realizate pe film în România între anii 1990 și 2015

– 2-17 martie | La Cave, Institutul Francez

Program de vizitare: luni–vineri, 10–17

Vernisaj: 2 martie, ora 18

Începând din 1990, Jean-Jacques Moles călătorește în mediul rural românesc, în special în zona izolată, unică a Maramureșului. În calitate de fotograf și portretist, el pătrunde în viața de zi cu zi a locuitorilor săi cu o simplitate dezarmantă.

Concurs de afișe de film

Creați un afiș, în format digital, pentru unul dintre filmele din cadrul Festivalului Filmului Francez 2023 și câștigați invitații la film!

Concursul se adresează elevilor din județul Cluj.

– Data limită de înscriere: 12 martie

Concurs Dis-Moi Dix Mots

année-lumière, avant-jour, dare-dare, déjà-vu, hivernage, lambiner, plus-que-parfait, rythmer, synchrone, tic-tac

Puneți-vă talentul la încercare și ilustrați unul sau mai multe dintre aceste cuvinte franceze prin caligrame sau fotografii!

Concursul se adresează elevilor din județul Cluj.

– Data limită de înscriere: 15 martie



Atelier „Verde pentru educație”

6 martie | ora 15 | Institutul Francez

Institutul Francez din România, Asociația Viitor Plus și Dacia invită învățătorii, educatorii și profesorii la acest atelier de formare în domeniul educației pentru dezvoltare durabilă animat de dna. Alina Gurău (Viitor Plus) și lansarea ghidului pedagogic „Verde GO – Călătoria micilor exploratori către sufletul naturii”.

Participarea este gratuită, în baza unei înscrieri prealabile prin completarea acestui formular de înscriere.

– Data limită: 3 martie 2023