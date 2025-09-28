Maia Sandu a votat la alegerile parlamentare: „Mergem înainte în pace spre viitorul nostru european”

Selen Osmanoglu

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a votat la o secție de vot din Chișinău. Ea a îndemnat cetățenii să îi urmeze exemplul.

Ce a declarat Maia Sandu

Astăzi au loc alegerile parlamentare în Republica Moldova. Maia Sandu a ieșit la vot. Ea a mărturisit că a votat pentru a menține pacea: „Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie. Votul cetățenilor să decidă soarta țării”.

„Moldova este o țară cu oameni demni, care nu-și vând țara. Să nu permitem hoților și trădătorilor să decidă pentru noi. Mergem înainte în pace spre viitorul nostru european. Statul face tot ca oamenii să fie în siguranță, iar votul protejat”, a mai spus ea, conform Adevărul.

Ea a îndemnat cetățenii să iasă la vot: „Astăzi este un moment când trebuie să dovedim dragostea de țară. Să meargă cu toții la vot. Mâine ar putea fi prea târziu”.

„Republica Moldova este o țară mică, dar voinică”

,,Eu am votat pentru un Parlament cu care să construim în continuare Moldova europeană. Dragi cetățeni, vă invit pe toți să mergeți la vot. Moldova, casa noastră scumpă este în primejdie și are nevoie de ajutorul fiecăruia dintre voi”, a declarat Maia Sandu.

„Voi o puteți salva, astăzi, cu votul vostru. Mâine ar putea fi prea târziu, votul vostru trebuie să decidă soarta țării noastre, nu voturile cumpărate, haideți să arătăm lumii că Republica Moldova este nu doar o țară mică cu inimă mare, ci și o țară cu oameni demni, oameni care nu-și vând țara nici pentru 400 de lei, nici pentru 400 de euro, haideți să nu le permitem hoților și trădătorilor să ne vândă viitorul. Republica Moldova este o țară mică, dar voinică. Mergem înainte în pace spre viitorul nostru european”, a mai spus ea.

Despre Federația Rusă

,,Știm cu toții că Federația Rusă s-a implicat masiv în alegerile Republicii Moldova. Am vorbit și eu, și instituțiile noastre despre diferite metode începând de la încercări de cumpărare de voturi și pentru asta s-au cheltuit sute de milioane de euro”, a mai spus Maia Sandu.

„Am vorbit despre instruirea unor tineri din Republica Moldova pentru a organiza violențe. Acțiuni de destabilizare, moldoveni instruiți pentru ca să producă și să distribuie conținut fals și toate aceste pentru ca Rusia să pună mâna pe puterea de la Chișinău și să folosească Moldova în scopurile proprii”, a adăugat.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început astăzi, 28 septembrie, de la ora 07:00 și se se vor încheia la ora 21:00.