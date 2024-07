Majoritatea românilor agreează un viitor președinte independent de partidele politice

Conform sondajului de opinie realizat de INSCOP Research la comanda News.ro în iunie 2024, peste jumătate dintre români sunt de părere că viitorul preşedinte al României ar trebui să fie un lider politic independent de partidele politice.

Remus Ștefureac – director INSCOP Research: ”Un președinte independent de partide pare a fi un profil mai dezirabil pentru populația României, comparativ cu reprezentantul unui partid. Indiferent de categoria de vârstă sau de tipul de localitate în care trăiesc, românii au o preferință mai puternică pentru un președinte independent de partide. Singurele categorii în cazul cărora opiniile sunt mai echilibrate sunt populația cu vârstă de peste 60 de ani și locuitorii in mediul rural. În cazul votanților principalelor partide, datele arată că nu mai puțin de 40% din votanții PSD sunt de părere că viitorul președinte al României ar trebui să fie independent de partid. Mai mult, aceeași opinie este împărtășită de 44% din votanții PNL, 49% din votanții AUR și 58% din votanții USR. Aceste date explică de ce aproape toți candidații partidelor măsurați pentru alegerile prezidențiale au o intenție de vot mai mică decât cea a partidelor pe care le reprezintă”.



Profil președinte. Independent vs. reprezentantul unui partid politic

54.4% dintre români sunt de părere că viitorul președinte al României ar trebui să fie un lider politic independent de partidele politice, în timp ce 38.7% cred că acesta ar trebui să fie reprezentantul unui partid politic. 4.6% nu sunt hotărâți, iar 2.2% nu răspund.



Cred că viitorul președinte al României ar trebui să fie un lider politic independent de partidele politice: 54% dintre tinerii de 18-29 de ani, 58% dintre cei cu vârsta de 30-44 ani ani, 59% dintre cei cu vârsta de 45-59 de ani și 49% dintre cei de peste 60 de ani. De asemenea, aceeași părere este împărtășită de bucureșteni (57%), locuitorii din orașele cu peste 90 de mii de locuitori (58%), locuitorii in orașele cu sub 90 de mii de locuitori (60%) și 49% dintre locuitorii din mediul rural. De asemenea, vor un președinte independent 40% dintre votanții PSD, 44% din cei ai PNL, 49% dintre cei ai AUR și 58% dintre cei ai USR.



Cred că viitorul președinte al României ar trebui să fie reprezentantul unui partid politic: 38% dintre tinerii de 18-29 de ani, 34% dintre cei cu vârsta de 30-44 ani, 35% dintre cei cu vârsta de 45-59 de ani și 46% dintre cei de peste 60 de ani. De asemenea, aceeași părere este împărtășită de bucureșteni (37%), locuitorii din orașele cu peste 90 de mii de locuitori (37%), locuitorii in orașele cu sub 90 de mii de locuitori (29%) și 45% dintre locuitorii din mediul rural. De asemenea, vor un președinte care să fie reprezentantul unui partid politic 55% dintre votanții PSD, 49% din cei ai PNL, 48% dintre cei ai AUR și 35% dintre cei ai USR.

Metodologie: Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research la comanda agenției de știri News.ro. Datele au fost culese în perioada 19 – 27 iunie 2024. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.