Manual de acces la piața de produse agroalimentare și de băuturi din Confederația Elvețiană

Pe 24 ianuarie 2023, Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare European Research Executive Agency (europa.eu) a publicat un ghid, The food and beverage market entry handbook: Switzerland (europa.eu) al exportatorului în Federația Elvețiană intitulat „The food and beverage market entry handbook: Switzerland”.

Documentul, cu valențe strategice, este foarte amplu și conține o secțiune de analiză generală de țară, ce tratează tendințele politice și economice relevante din trecut dar și din prezent (datele demografice, profilul consumatorului elvețian de produse agroalimentare și băuturi), precum și secțiuni cu informații foarte specifice, referitoare la starea celor mai importante piețe, la modul de funcționare la partea operațională, la autoritățile relevante, la barierele comerciale, la aspecte legale relevante, la distribuție și infrastructură precum și la specificul mediului de afaceri elvețian.

Documentul include câte un capitol separat, cu cele mai noi informații, despre piețele importante din sectorul agroalimentar: carne proaspătă, fructe și legume, lapte și produse din lapte, vin și băuturi spirtoase, ciocolată și altele.

Secțiunile referitoare la aspectele culturale, relevante economic și prezente în manual, inclusiv un capitol referitor la așa-numita ” Swiss Etiquette „, sunt esențiale pentru intrarea pe aceasta piață dificilă.

În lipsa unui acord comercial cu UE, informațiile proaspete din manual devin extrem de relevante, acesta fiind redactat cu largul concurs al reprezentanților DG Trade, Trade (europa.eu) în Elveția, al diverșilor consilieri economici și în mod specific pe baza informațiilor de la fața locului.