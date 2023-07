Marcel Ciolacu: Nu am nicio milă pentru ticăloșii care au creat aceste azile ale groazei

Bătrânii au fost preluați temporar în centre de îngrijire și spitale

Sunt verificate toate centrele cu persoane vulnerabile

Beatris Ioniță (www.b1tv.ro)

Marcel Ciolacu a prezentat situația actuală a bătrânilor care au fost scoși din azilele groazei. Premierul a informat că aceștia au fost preluați temporar în funcție de nevoile fiecăruia, fie în centre de îngrijire, fie în spitale.

„Am fost informat că toți cei preluați au fost repartizați în funcție de nevoile fiecăruia, fie în centre de îngrijire, fie în spitale. Este o situație temporară dată de urgența momentului. Săptămâna viitoare, aceste persoane vor fi transferate în centre de specialitate pentru a primi toate îngrijirile de care au nevoie. Sunt ferm convins că domnul Ministru al Sănătății o să iasă și o să detalieze aceste lucruri. Aș dori să le mulțumesc foarte mult oamenilor de suflet care au avut grijă de acești bătrâni sau persoane cu dizabilități în această perioadă, după suferințele și tratamentul la care au fost supuși.Vreau să fiu foarte clar, nu am nicio milă pentru ticăloșii care au creat aceste azile ale groazei. Iar faptul că așa ceva a fost posibil ne arată un singur lucru: avem o problemă de fond, o problemă de sistem, un sistem corupt și inert. Acesta este adevărul. La fel ca și dumneavoastră, am văzut infractori sunt peste tot în lume. De asemenea, ticăloși, asemenea cruzime, oameni dezumanizați total. Cred că nimeni nu era pregătit pentru așa ceva. La fel, să vedem funcționari publici complice care, în loc să fie de partea acestor oameni, s-au vândut acestor ticăloși„, a declarat Marcel Ciolacu.

Cele trei măsuri stabilite în cadrul ședinței de guvern pentru a preveni abuzul persoanelor neajutorate

Prim-ministrul a declarat că în cadrul ședinței au fost luate trei măsuri pentru a combaterea incidentelor de acest tip în centrele pentru copii, persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, atât cele de stat, cât și cele private.

Prima măsură anunțată de premier este reprezentată de verificări riguroase și reanalizarea tuturor acestor centre, într-un efort de a asigura condiții adecvate și de a preveni atrocitățile. Autoritățile vor fi supuse unui control strict și coordonat de către prefect pe o perioadă de o săptămână.

În al doilea rând, Marcel Ciolacu a cerut autorităților din Justiție toleranță zero față de grupurile infracționale care au jefuit persoane total neajutorate.

În al treilea rând, liderul PSD a făcut un apel către toate cultele din România, cu accent pe Biserica Ortodoxă, dar și către ONG-uri active în domeniul social. El a subliniat importanța implicării acestor organizații în asistența socială și sprijinul acordat persoanelor vulnerabile. Marcel Ciolacu a declarat că ministerul Muncii va începe discuții cu reprezentanții tuturor cultelor, Secretariatul de Stat pentru Culte și ONG-uri, pentru a stabili acorduri concrete privind implicarea în această activitate vitală.

Marcel Ciolacu a subliniat că sistemul trebuie schimbat, deoarece este inadmisibil să existe instituții de control care să își paseze vina una alteia.

„Alături de colegii mei din guvern, am discutat astăzi și avem trei priorități. În primul rând, toate centrele pentru copii, persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, de stat sau private, trebuie verificate și reanalizate. Toate autoritățile vor fi supuse unui control foarte strict, coordonat de prefect, pe o perioadă scurtă de o săptămână. În al doilea rând, solicit autorităților de Drept toleranță zero față de grupurile infracționale care au jefuit aceste persoane total neajutorate. În afară de tratamentul la care au supus aceste persoane, ne-au furat și bunurile, casele și pensiile. Complexitatea infracțiunilor este una care depășește imaginația noastră. Am stabilit cu Ministrul Justiției ca soluționarea acestor cauze să fie o prioritate. În al treilea rând, fac un apel către toate cultele din România, în primul rând către Biserica Ortodoxă, dar și către ONG-uri care activează în domeniul social. Avem nevoie de implicarea dumneavoastră în tot ceea ce ține de latura socială și asistență, în primul rând pentru persoanele vulnerabile. Faptele petrecute în aceste azile ale Groazei mi-au arătat, repet, o dezumanizare totală a unor persoane pe care eu nu le pot spune și nu mai pot numi oameni. Ministerul Muncii, începând de luni, va purta discuții cu toți reprezentanții cultelor, cu Secretariatul de Stat pentru Culte și, în ultimul rând, cu ONG-urile, pentru a stabili acorduri privind implicarea în această activitate. Sistemul trebuie schimbat. Este nepermis să avem o mulțime de instituții de control care își pasează vina una alteia. Trebuie regândit sistemul de la autorizare, monitorizare și control. Cine autorizează și care sunt condițiile de autorizare, cine monitorizează, ce monitorizează intervale și proceduri clare, cine verifică și ce verifică. De aceea vreau să clarificăm acest sistem din punct de vedere legislativ, astfel încât să nu mai existe portițe pentru nimeni. Cine are de făcut o treabă, să o facă, iar cine nu își face treaba, să răspundă. Cine nu înțelege să-și facă treaba, să plece acasă. Nu mai vreau fugă de responsabilitate, ci vreau un sistem coerent, cu reguli clare acest domeniu. Vorbim, de fapt, de cele mai vulnerabile persoane: copii bătrâni și persoane cu dizabilități. Sunt ferm convins că în viitoarea sesiune, împreună cu toți partenerii sociali, vom efectua toate modificările legislative în acest sens”, a transmis premierul.