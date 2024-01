Marcel Ciolacu: Se vor mări indemnizațiile persoanelor cu handicap

Magda Dragu (gds.ro)

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, la Realitatea Plus, că indemnizațiile persoanelor cu handicap vor fi mărite anul acesta. Şeful Guvernului a fost întrebat dacă anul acesta se vor mări pensiile persoanelor cu handicap.

„Categoric. După şedinţa de Guvern, am avut o discuţie cu ministra Muncii, pentru că am avut discuţiile cu Sanitas, apoi, normal, că avem şi asistenţa socială şi am vorbit şi despre indemnizaţiile persoanelor cu handicap, şi un sistem nou, o să fie şi o digitalizare, toate persoanele introduse”, a afirmat premierul Ciolacu, potrivit digi24.ro