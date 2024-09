Marșul pentru Drepturile Animalelor 2024: Zeci de organizații pentru protecția animalelor solicită acțiuni imediate pentru bunăstarea acestora

Asociația Freedom and Respect for Every Earthling (F.R.E.E.) anunță organizarea Marșului Pentru Drepturile Animalelor 2024, care va avea loc pe 21 septembrie, la ora 16:00, în Piața Universității din București. Evenimentul își propune să aducă împreună un număr mare de susținători ai drepturilor animalelor, pentru a transmite un mesaj clar autorităților: este timpul să acționăm pentru un viitor mai bun al animalelor din România.

În cadrul marșului, zeci de organizații pentru protecția animalelor împreună cu iubitori de animale își unesc vocile pentru a cere Guvernului României implementarea celor mai urgente 10 măsuri menite să îmbunătățească semnificativ condițiile de viață ale animalelor de fermă, sălbatice și de companie. Aceste cerințe au fost incluse într-o scrisoare deschisă.

Cele 10 măsuri urgente solicitate de comunitatea pentru protecția animalelor:

1. Interzicerea cuștilor și îmbunătățirea condițiilor din fermele industriale – Asigurarea condițiilor care permit animalelor să își exprime comportamentele naturale.

2. Limitarea transportului de animale vii la 8 ore – Interzicerea exportului de animale vii către țări terțe.

3. Recensământul animalelor de companie din România – O bază de date pentru toate animalele de companie.

4. Înlocuirea eutanasierii cu sterilizarea în masă a câinilor – Reducerea suferinței câinilor.

5. Interzicerea vânătorii sportive – Pentru toate animalele sălbatice.

6. Interzicerea producției și comercializării blănurilor naturale – Oprirea suferinței animalelor crescute pentru blană.

7. Introducerea în programa școlară a unei ore de protecția mediului, protecția animalelor și nutriție.

8. Interzicerea deținerii de animale pe o perioadă de cel puțin 10 ani pentru persoanele condamnate pentru cruzime asupra animalelor.

9. Obligativitatea sterilizării și microcipării pisicilor – Implementarea programelor de tipul „Prinde, Sterilizează, Eliberează” pentru reducerea populației de pisici fără stăpân.

10. Interzicerea grădinilor zoologice – Transformarea celor existente în sanctuare și centre de educație pentru copii. Introducerea în țară a speciilor care nu sunt native României să fie interzisă.

Sursa foto: Asociația Freedom and Respect for Every Earthling (F.R.E.E.)

Programul evenimentului:

16:00 – 17:00 : Adunarea participanților în Piața Universității (la statui)

: Adunarea participanților în Piața Universității (la statui) 17:00 – 18:00 : Marșul pentru Drepturile Animalelor (traseu: Bd. Elisabeta – Schitu Măgureanu – Pod Izvor – Parc Izvor – Rondul Bicicliștilor)

: Marșul pentru Drepturile Animalelor (traseu: Bd. Elisabeta – Schitu Măgureanu – Pod Izvor – Parc Izvor – Rondul Bicicliștilor) 18:00 – 19:30: Discursuri și discuții în parcul Izvor

Marșul din acest an are ca scop atragerea atenției asupra nedreptăților comise împotriva animalelor din România, de la câinii fără stăpân și animalele abandonate, până la condițiile inumane din ferme. Organizatorii subliniază că numai prin solidaritate și mobilizare putem transmite autorităților mesajul clar că aceste măsuri nu mai pot fi amânate.

„Acest eveniment nu este doar o întâlnire; este un strigăt de mobilizare pentru compasiune și dreptate. Vom vorbi despre animalele din ferme, sălbatice și de companie. Toate au dreptul la o viață lipsită de chin și merită un viitor mai bun,” a declarat un reprezentant al Asociației F.R.E.E.

Petiție și sprijin online

Pe lângă marș, susținătorii sunt invitați să semneze petiția pentru cele 10 măsuri urgente aici: link petiție și să sprijine această cauză prin promovarea evenimentului pe rețelele sociale.

„Este esențial ca vocea noastră să fie auzită. Marșul din 21 septembrie reprezintă o oportunitate de a demonstra că suntem o comunitate numeroasă, unită și hotărâtă să aducă schimbări reale pentru bunăstarea animalelor din România. Fiecare gest de sprijin, prin prezență fizică și/sau semnătură, ne apropie de realizarea acestor obiective esențiale”, a subliniat organizatorul.