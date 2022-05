Mașinile second-hand: o alegere incertă pentru șoferi sau un succes garantat?

Piata masinilor second-hand a cunoscut o evolutie ascendenta in Romania in ultimii ani. Acest lucru se datoreaza faptului ca achizitionarea unei masini la mana a doua reprezinta solutia ideala pentru cei cu un buget mai mic. Dar pe langa beneficiile financiare, o astfel de achizitie implica si anumite riscuri. Cum poti fi sigur ca alegerea pe care ai facut-o este un adevarat succes si ca nu vei avea surprize neplacute pe viitor? Afla in continuare toate informatiile de care ai nevoie pentru a cumpara cu incredere o masina second-hand.

De unde poti cumpara o masina la mana a doua?

Alegerea unei masini la mana a doua poate fi dificila, mai ales din cauza numeroaselor optiuni care exista pe piata. Poti opta pentru cumpararea unui autovehicul direct de la proprietar daca aceasta varianta se dovedeste benefica pentru tine. Dar trebuie sa tii cont ca exista anumite riscuri pe care trebuie sa le iei in calcul. Din pacate, poti intalni si soferi nu tocmai sinceri cand vine vorba de vehiculul pe care vor sa il vanda.

Achizitionarea unei masini mai ieftine de la diferiti comercianti s-ar putea dovedi o economie falsa, deoarece reparatiile acesteia pot ajunge la sume fabuloase. Pentru a evita astfel de situatii, ideal este sa apelezi la un dealer de auto rulate, care dispune de o multime de modele cu garantie. Pe Automobile.lamaritec.ro vei gasi oferte variate, pe placul si pe bugetul tau. Daca vrei sa te asiguri ca alegi cea mai buna masina second-hand, nu face compromisuri si verifica in detaliu vehiculul pe care doresti sa-l achizitionezi.

Ce trebuie sa verifici inainte de a cumpara o masina la mana a doua?

Atunci cand cumperi o masina second-hand, trebuie sa fii atent la toate detaliile, de la acte pana la starea masinii. Pentru a nu avea surprize neplacute, poti merge cu masina la un service care sa realizeze o inspectie completa. Cele mai importante lucruri pe care trebuie sa le inspectezi sunt:

1. Partea exterioara. Anvelopele sunt o piesa esentiala a masinii, asadar nu strica sa te asiguri ca sunt in regula. Verifica starea masinii la lumina zilei. Ploaia sau intunericul pot ascunde multe defecte. Acorda atentie stratului de vopsea, stalpilor si a pragurilor pentru a identifica eventuale lovituri si reparatii.

2. Partea mecanica. In ceea ce priveste mecanica masinii, exista o multime de aspecte la care trebuie sa fii atent precum: starea motorului, franele, planetarele, bucsaraia sau lonjeroanele. Motorul trebuie verificat atent pentru a depista urme de adaptari sau reparatii neconforme.

3. Interiorul masinii. Interiorul spune multe despre cum a fost intretinuta o masina. Verifica daca tapiteria este murdara sau are urme de arsuri sau pete. Volanul trebuie supus si el unui control riguros. Daca are urme de uzura iar numarul de kilometri de pe bord este mic, trebuie sa-ti pui cateva semne de intrebare.

Indiferent ca vrei sa-ti cumperi o masina second-hand de la un comerciant privat sau de la o reprezentanta de masini rulate, verifica cu atentie aceste elemente importante. Doar in acest fel iti vei face o imagine clara asupra masinii si asupra starii in care se afla ea.

In concluzie, achizitionarea unei masini second-hand necesita multa atentie si implicare pentru a fi de succes, dar nu este o misiune imposibila. Ideal este sa apelezi la o firma de specialitate care sa-ti garanteze ca automobilul ales este de cea mai buna calitate si ca nu are daune ascunse.