Mercedes-Benz Vans România îl numește pe Alexandru Rugină în poziția de Chief Operating Officer

Alexandru Rugină va prelua conducerea echipei Mercedes-Benz Vans România

Batiste Pascalin se va muta în Praga, la noul sediu Vans pentru Europa Centrală și de Est, în calitate de Head of Sales & Marketing Mercedes-Benz Vans CEE

Mercedes-Benz Vans România anunță că Alexandru Rugină (36 de ani), în prezent Head of Customer Services Vans Mercedes-Benz România, devine Chief Operating Officer, începând cu 1 iulie 2021. După trei ani la conducerea Mercedes-Benz Vans România, Batiste Pascalin (41 de ani) va prelua rolul de Head of Sales & Marketing Mercedes-Benz Vans pentru Europa Centrală și de Est, în Praga.

Alexandru Rugină este un profesionist desăvârșit, cu peste 10 ani de experiență în industria auto, în special în aria de After-Sales, și un palmares impresionant de proiecte de succes desfășurate atât pentru segmentul de autovehicule comerciale ușoare, precum și pentru divizia de autoturisme. Alexandru a fost un atu pentru Mercedes-Benz încă de când s-a alăturat companiei în 2013, primul proiect important fiind alcătuirea primei echipe de Customer Services Key Account Management and Field Force pentru cele trei divizii Mercedes-Benz (Cars, Vans și Trucks & Buses). În 2016 a preluat rolul de Head of Customer Services & Parts Vans, unde a condus echipele dedicate business-ului de Service & Parts și a câștigat locul 1 în competiția Van After-Sales Champions League. Creșterea remarcabilă sub conducerea sa a fost reflectată de rezultate, an după an. Acest lucru face din Alexandru Rugină o alegere firească pentru rolul de Chief Operating Officer in cadrul Mercedes-Benz Vans România.

„Sunt onorat să ocup această poziție de top management și sunt profund recunoscător că am avut oportunitatea de a lucra cu Batiste, de la care am învățat foarte multe. Sunt mândru să fac parte din această echipă și aștept cu nerăbdare să continuăm în anii următori cu o creștere susținută și să abordăm în mod optim viitoarele provocări ale sectorului transporturilor, dintr-o perspectivă sustenabilă. Am o echipă de adevărați profesioniști pe care sunt mândru să îi numesc colegii mei și împreună vom continua să rămânem concentrați asupra nevoilor clienților și asupra obiectivului general de a adopta o poziție și mai puternică ca marcă premium, atât pentru clienții comerciali, cât și pentru cei privați. De asemenea, vom continua să identificăm cele mai eficiente soluții de dezvoltare pentru partenerii noștri autorizați”, a declarat Alexandru Rugină.

În viitoarea sa poziție de Head of Sales & Marketing Mercedes-Benz Vans pentru Europa Centrală și de Est (CEE), Batiste Pascalin se va muta la Praga, Republica Cehă – noul sediu al Mercedes-Benz Vans pentru Europa Centrală și de Est. Batiste s-a alăturat Daimler și Mercedes-Benz Cars în 2008. Înainte de a ocupa poziția de Managing Director Vans pentru piața din România, a fost Head of Marketing Management în cadrul Marketing Operations Europe, gestionând operațiunile de marketing ale diviziei Vans la nivel european. Sub conducerea sa, Mercedes-Benz Vans România a preluat poziția numărul unu, cifrele de vânzări crescând, prin atragerea de noi segmente de clienți.

„Parcursul profesional pe care Alex l-a avut a fost în același ritm cu evoluția companiei Mercedes-Benz România. Am toată încrederea că va continua să facă lucruri extraordinare în calitate de Chief Operating Officer în cadrul Mercedes-Benz Vans România, mai ales că beneficiază de sprijinul tuturor colegilor de echipă”, a declarat Batiste Pascalin.