Mesajul de adio al Melaniei Trump: “Ultimii patru ani la Casa Albă sunt de neuitat”

Prima doamnă (încă) a Americii, Melania Trump, a postat luni pe contul său Twitter un video, de fapt un mesaj de adio, în care revine asupra celor patru ani petrecuți la Casa Albă și i-a chemat pe americani “să prefere violenței pacea”.

Melania Trump nu a făcut decât o foarte scurtă aluzie la soțul său, atunci când a adus un omagiu familiilor de militari, agenților din sistemul de sănătate confruntați cu pandemia de coronavirus și celor care ajută victimele abuzului de droguri. “Ultimii patru ani sunt de neuitat”, a declarat prima doamnă a Americii, în vârstă de 50 de ani, fost manechin. “În acest moment în care Donald și eu ne terminăm sejurul la Casa Albă, mă gândesc la toate persoanele pe care le-am păstrat în inima mea și la istoria lor incredibilă de dragoste, patriotism și determinare”…“Când am venit la Casa Albă”, a continuat Melania, am reflectat la responsabilitatea pe care am resimțit-o întotdeauna, în calitate de mamă, de a încuraja, de a da forţă și de a propovădui valori de bunătate“.

“Promisiunea acestei națiuni, a conchis Melania Trump, aparține tuturor acelora dintre noi care nu pierd din vedere integritatea lor și valorile lor, care profită de toate ocaziile pentru a manifesta considerație față de o altă persoană și au atitudini bune în viața de zi cu zi”.

Sunt cuvinte ce nu se potrivesc cu atitudinea cuplului Trump de a nu-i invita pe Joe Biden și pe soția lui, Jill, la tradiționala vizită în Biroul Oval de la Casa Albă și nici nu vor asista la învestitura noului șef de stat.



Foto: By Regine MahauxWeaver, Hilary (3 April 2017) , CC BY 3.0 us, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57696382