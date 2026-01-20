Mii de fermieri europeni protestează la Strasbourg împotriva acordului UE-Mercosur

Mii de fermieri europeni s-au adunat marți la Strasbourg pentru a-și exprima nemulțumirea față de acordul comercial dintre Uniunea Europeană și blocul Mercosur (Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay), semnat recent în Paraguay.

Protestul, inițiat de FNSEA, cel mai mare sindicat agricol din Franța, prevede participarea a aproximativ 4.000 de fermieri, majoritatea francezi, dar și din Italia, Belgia și Germania. La protest participă și fermieri români. În zonă sunt așteptate 600–700 de tractoare, ceea ce va provoca perturbări de trafic.

Scopul protestului

Fermierii vor să influențeze votul eurodeputaților privind o posibilă sesizare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). În cazul unei decizii favorabile, acordul va fi verificat pentru compatibilitatea cu tratatele UE; dacă verdictul CJUE este negativ, acordul va fi aplicat doar după modificări.

Herve Lapie, secretar general al FNSEA, a declarat:

„Chiar dacă unele țări susțin Mercosur, problema se poate reduce la doar câteva voturi, așa că trebuie să continuăm să exercităm presiuni.”

Acordul și controversele

Negociat din 1999 și susținut de majoritatea statelor membre UE, Franța s-a opus. Acordul creează una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume și facilitează exporturile europene de mașini, vinuri și băuturi spirtoase, dar permite importul de carne de vită, zahăr, orez, miere și soia din America de Sud.

Criticii susțin că produsele importate mai ieftine pot afecta agricultura europeană și ar putea să nu respecte standardele UE. Herve Lapie a declarat:

„Să ne impunem standarde stricte și să importăm produse care nu le respectă – este cel mai rău lucru.”

Alte revendicări și context

Fermierii sunt preocupați și de viitorul și finanțarea Politicii Agricole Comune (PAC), cerând simplificarea măsurilor și sprijin mai consistent. Protestul este susținut de Copa-Cogeca, principala organizație agricolă europeană, potrivit The Connexion.

În săptămâna următoare, eurodeputații vor vota și asupra unei moțiuni de cenzură împotriva președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, inițiată de grupul Patrioți pentru Europa, care critică acordul Mercosur. Aceasta are puține șanse de succes, necesitând o majoritate de două treimi.