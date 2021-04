Mindspace lansează Hybrid, noua gamă de soluţii flexibile

Mindpass Daily, Multi și The Hybrid Office oferă micro-flexibilitate concepută pentru o lume hibridă, unde clienții pot folosi spații de lucru o oră, o zi, o săptămână sau o lună.

Mindspace, furnizorul global de spații de lucru flexibile, lansează “Hybrid”, noua gamă de soluții la cerere pentru companiile și persoanele fizice care se adaptează noului mod de lucru. La cerere, Mindpass Daily și Mindpass Multi oferă acces la spații de birou pentru 1, 4, 8 sau 12 zile pe lună, și pot fi achiziționate online prin intermediul site-ului Mindspace . Prețurile încep de la €18. Hybrid Office oferă companiilor acces la birouri private – astfel, companiile care au implementat un model de lucru hibrid, cu echipe care lucrează și de acasă, și de la birou, pot crește sau micșora spațiul pe care îl folosesc în funcție de nevoile lor. Hybrid Office include beneficii precum accesul la săli de ședințe, spații de evenimente, zone comune și toate facilitățile disponibile în locații.

Un studiu global desfășurat de Barco arată că 85% dintre angajați vor să revină la birou și să reia aspectele sociale ale muncii, beneficiind în același timp de libertatea, flexibilitatea și facilitățile care le-au permis să își creeze un echilibru mai bun între munca de acasă și munca de la birou. De asemenea, din studiu reiese că această tranziție către programul de lucru hibrid este un trend în creștere de mulți ani, accelerat recent de COVID-19. La Mindspace, ascensiunea acestui trend a devenit clară: ofertele la cerere s-au triplat în ultimele șase luni, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, înainte de COVID.

De exemplu, startup-ul german Smunch are o echipă de 20 de angajați în Berlin, cu 15 angajați aflați în alte părți ale țării. „Când pandemia a lovit, nu am mai putut justifica necesitatea unui birou tradițional. Am trecut întreaga echipă la un model de lucru hibrid, la Mindspace, și am ales o combinație de 8 birouri și Mindpass Daily – astfel, echipele noastre au avut posibilitatea de a îmbina munca de la domiciliu și cea de la birou. Acest lucru ne oferă o configurație excelentă, cu capacitatea de a ne extinde pe măsură ce apare nevoia” povestește Shivram Ayyagari, CEO Smunch.

Imi Eiron, fondatorul start-up-ului israelian de branding Like A Rainbow adaugă: „În timpul pandemiei, găzduiam sesiuni de training virtuale pentru clienții noștri de acasă, iar lectorii noștri întâmpinau probleme precum conexiuni de internet instabile și zgomote de fundal. Prin mutarea acestor sesiuni la Mindspace, lectorii noștri au obținut acces la un studio de podcast complet echipat și la un mediu atent amenajat. În plus, această mutarea ne-a permis să oferim publicului nostru o experiență mult mai profesională. Facilitățile lor suplimentare, disponibile la cerere, ne vor fi de folos și pentru noul nostru model de lucru hibrid, mai ales atunci când organizăm activități precum ateliere și sesiuni de training în afara sediului.”

Munca de acasă le-a creat probleme și angajatorilor: aceștia întâmpină provocări în menținerea culturii companiei și asigurarea bunăstării angajaților, care pot experimenta epuizare în urma acestui stil de muncă, ceea ce poate duce la rate mai mari de extenuare și detașare a angajaților. Studiile efectuate de Harvard Business Review au arătat că interacțiunile în persoană frecvente duc la sentimente de angajament, sprijin și cooperare între oamenii din echipe.

„Am lansat Mindspace Hybrid ca o soluție pentru situația actuală: companiile trec la modele de lucru care sunt o combinație între munca de la birou și de acasă, dar se confruntă cu numeroase provocări în acest proces”, explică Dan Zakai, CEO și co-fondator Mindspace. „Spațiile de lucru virtuale pe care le folosim cu toții când muncim de acasă nu sunt bine echipate pentru sesiunile de brainstorming în echipă, lansările de proiecte ale echipelor de R&D sau colaborările creative. Și, mai presus de toate, acestea nu înlocuiesc nevoia esențială de interacțiune umană”, adaugă Zakai.