Ministerul Apărării: China nu va permite relansarea militarismului japonez

Foto: CGTN

Noul cabinet japonez încalcă grav obligațiile Japoniei ca țară învinsă în Cel de-al Doilea Război Mondial, prevăzute de tratatele și convențiile internaționale, precum „Declarația de la Cairo” și „Declarația de la Potsdam”, și reprezintă o amenințare la adresa păcii asiatice și mondiale, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Jiang Bin.

Oficialul chinez a subliniat că noul cabinet japonez nu a încetat demersurile de extindere militară, accelerând procesul de reînarmare și dezvoltând arme de atac, inclusiv nucleare, sub pretextul consolidării capacității defensive. Anul acesta se împlinesc 80 de ani de la Procesul de la Tokyo, iar ambițiile forțelor de dreapta din Japonia de a remilitariza țara sunt evidente.

„China va colabora cu toate țările iubitoare de pace pentru a împiedica revenirea militarismului japonez și va apăra ferm ordinea postbelică și principiile dreptului internațional”, a concluzionat Jiang Bin.

Un comentariu

