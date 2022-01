Ministerul Economiei doreşte parteneriat cu Banca Mondială

Florin Spătaru, ministrul economiei, a primit vizita reprezentanților Băncii Mondiale în România: ”Am discutat, astăzi, despre oportunitățile de dezvoltarea economică în țara noastră cu reprezentanții World Bank și mai ales despre parteneriatul pe care ni-l propunem în contextul reformelor de reziliență (PNRR). Mi-am manifestat deschiderea, având în vedere expertiza Băncii Mondiale, în ceea ce privește capacitatea acesteia de a participa în faza preliminară a strategiilor de investiții cu o diagnoză a oportunităților.

Am vorbit reprezentanților Băncii Mondiale despre obiectivele pe care mi le-am propus în mandatul de ministru al Economiei și totodată de viziunea pe care o urmăresc în ceea ce privește crearea unui ecosistem al investițiilor viitorului, cum ar fi, microelectronica, un domeniu pentru care Ministerul Economiei a lansat apelul pentru depunerea de proiecte finanțate din bani europeni. Ministerul Economiei trebuie să fie un catalizator între economia privată și de stat, iar rolul Băncii Mondiale ca eventual partener este binevenit”.

La 21 ianuarie 2022, a avut loc întâlnirea de lucru cu reprezentanții Băncii Mondiale. Din partea World Bank au participat Anna Akhalkatsi, Country Manager, Cristian Nacu, Country Officer for Romania and Moldova și Ioana Alexandra Irimia, Communications and External Affairs Expert Social Protection & Jobs.