Ministerul Educației suspendă cursurile în patru județe, din cauza vremii. Și în București școlile vor fi închise miercuri



Elena Boruz

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că miercuri, 8 octombrie, se va suspenda activitatea școlară în mai multe instituții de învățământ din patru județe din țară.

Mai exact, este vorba despre județele Constanța, Ialomița, Călărași și Giurgiu. Dacă în primă fază, a fost vorba doar de județul Constanța, vreme instabilă și ploile abundente au făcut ca această decizie să vizeze încă trei județe.

Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, a anunțat că toate școlile și grădinițele din București vor fi închise miercuri, tot pe fondul avertizărilor de vreme extremă. Acesta a transmis că principala preocupare a autorităților e „să ne asigurăm că populația nu va fi supusă unui pericol”.

Ce a anunțat Ministerul Educației

„Din informațiile primite până în acest moment din partea inspectoratelor școlare județene, având în vedere avertizările meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie, la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență s-a luat decizia suspendării cursurilor în toate instituțiile din învățământul preuniversitar pentru miercuri, 8 octombrie, în județele Constanța și Ialomița, Călărași, Giurgiu”, afirmă Ministerul Educației, conform agerpres.

Conform aceleiași surse, orele pierdute se vor recupera, iar de stabilirea datei la care se va întâmpla acest lucru se vor ocupa consiliile de administrație ale unităților de învățământ aflate în situația de a suspenda activitatea didactică.

Cod roșu în cinci județe din țară și în București

Meteorologii au actualizat marți avertizările de vreme severă, aria afectată de fenomene extreme fiind extinsă. Astfel, începând de marți seară, ora 21:00, până miercuri, 8 octombrie, ora 23:00, sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice și cantități mari de apă în mai multe județe din sud-estul României.

Avertizarea vizează județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București, unde se așteaptă ploi din belșug.

Ce trebuie să facă oamenii pentru a fi în siguranță