Ministerul Energiei are nevoie de consultanți externi ca să împartă miliardele din Fondul de Modernizare, deși are oameni pentru asta

Mihai Nicuț (e-nergia.ro)

Ministerul Energiei a lansat în sistemul electronic de achiziții publice o consultare de piață în scopul selectării de consultanți pentru ghidurile de finanțare și pentru evaluarea proiectelor aferente Fondului de Modernizare, deși are are oameni într-o direcție de fonduri europene care a fost suplimentată în acest an, inclusiv în scopul gestionării Fondului.

“Obiectivul general al achiziției este prestarea serviciilor de consultanță pentru asigurarea sprijinului de specialitate necesar eficientizării gestionării Fondului pentru modernizare”, se arată în anunțul publicat pe platforma de licitații.

“Obiectivul general al achiziției serviciilor de consultanță urmărește asigurarea sprijinului de specialitate necesar eficientizării gestionării Fondului pentru modernizare, programul contribuind la implementarea în România a investițiilor majore având ca scop dezvoltarea unei infrastructuri energetice solide, sustenabile și reziliențe.

Contractanții vor asigura atât prestarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea ghidurilor cât si pentru prestarea serviciilor privind evaluarea proiectelor depuse în cadrul Fondului pentru modernizare din punct de vedere juridic, tehnic și financiar”, mai spune Ministerul Energiei.

Practic vor fi două tipuri de servicii. Unul de “consultanță permanentă în gestionarea Fondului pentru modernizare”, atribuibil primtr-un acord cardru, pe patru ani. Celălalt de “consultanță pentru elaborarea ghidurilor”. “Acest serviciu se va presta pe toata perioada derulării acordului cadru, astfel: Număr estimat de ghiduri: 8 programe cheie x n (n – reprezintă numărul de ghiduri identificare a fi lansate) Timp estimat: 6 luni”, mai scre în anunț.

Autoritatea contractantă arată și că această consultare de piață a fost lansată pentru ca Ministerul să estimeze cam de câți bani ar fi nevoie pentru a achiziționa serviciile de consultanță pentru alocarea banilor din Fondul de Modernizare.

“Procedura de consultare a pieței are ca scop stabilirea unei estimări bugetare asupra serviciilor ce vor face obiectul acordului cadru prin raportare la cantitatea și calitatea serviciilor de consultanță, a serviciilor de elaborare a ghidurilor si studiilor și a prestării serviciilor de asistență tehnică în evaluarea cererilor de finanțare și a pofilelor experților solicitați implicați”, mai arată Ministerul.

Fondul de Modernizare este un instrument financiar pus la dispoziția României și a altor nouă țări mai puțin dezvoltate din UE pentru a a finanța investiții în sectorul energetic cu bani strânși din vânzarea certificatelor de emisii de CO 2 . Pentru România, suma ar putea ajunge la 15 miliarde de euro, iar unele tipuri de investiții au fost aprobate deja la finanțare (proiectele pe gaze și fotovoltaic ale Complexului Energetic Oltenia, sau câteva linii noi ale Transelectrica) și urmează altele.

Lansarea abia acum a acestei consultări de piață – în funcție de rezultatele căreia se va face licitație pentru selectarea consultanților, care mai apoi voi face ghidurile și mai apoi vor selecta proiectele – arată că România ar putea avea noi întîrzieri în finanțarea proiectelor cu bani europeni. Asta deoarece Comitetul de Investiții al Fondului de Modernizare va aproba în toamnă lista viitoarelor proiecte selectate pentru a fi finanțate, deci în câteva luni– cel mai probabil dacă acum abia se face consultare de piață pentru selectarea consultanților România nu va putea trimie niciun proiect nou spre finanțare pentru sesiunea din această toamnă care să poată fi și acceptat.

Pe de altă parte, unii actori din piață se așteptau ca această activitate, de consultanță în elaborarea ghidurilor și, apoi, a selectării proiectelor ce vor primi bani europeni, să fie făcută chiar de personalul Ministerului, în condițiile în care are oameni specializați în fonduri europene iar Fondul de Modernizare a fost creat acum cinci ani – deci nu mai este de mult ceva nou.

În plus, la finalul iernii trecute, a fost decisă prin HG suplimentarea personalului Direcției Generale Ajutor de Stat și Fonduri Europene din minister, iar una dintre motivații a fost “modificarea corespunzătoare competențelor și respectiv atribuțiilor aferente gestionarii și implementării Fondului pentru Modernizare”.