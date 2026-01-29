Ministerul Mediului: Denunțăm dezinformarea privind achiziția serviciilor de transport aerian, prezentând realitatea cheltuielilor publice

În ultimele luni, în spațiul public au apărut, recurent, articole care folosesc aceeași narațiune: sume prezentate spectaculos, titluri de cancan și asocierea artificială a acestora cu ideea de „lux”, „vacanțe exotice” sau „risipă de bani publici”. Informațiile sunt preluate în lanț de mai multe publicații, fără verificări, fără solicitări oficiale de date și fără contextualizare instituțională.

Datele oficiale ale Ministerului arată, însă, fără tăgadă, că în anul 2025 au fost reduse substanțial plățile pentru biletele de avion. Dacă în 2024 vorbim de suma de 813.853,77 lei, în 2025 suma cheltuită este de 656.260,11 lei. Așadar, o reducere de aproximativ 20% într-un singur an.

Este important de menționat că valoarea noului acord-cadru este mai mică cu aproximativ 12,3% față de valoarea acordului precedent. Așadar, în realitate, vorbim de un acord-cadru care aduce reduceri de costuri. Mai mult decât atât, au fost introduse, pentru prima dată, și clauze privind primirea ofertelor de bilete de avion cu curse low-cost.

Acordurile-cadru utilizate de instituțiile publice sunt instrumente administrative standard, folosite pentru a permite achiziția de bilete doar atunci când există deplasări oficiale aprobate, în limita bugetului alocat. Ele nu reprezintă sume cheltuite automat, nu generează plăți implicite și nu constituie bugete consumate anticipat. Sunt cadre legale de funcționare, nu liste de cheltuieli.

România este parte a convențiilor internaționale privind schimbările climatice, biodiversitatea, protecția mărilor și oceanelor, a speciilor migratoare și a ecosistemelor. Participarea la reuniuni internaționale nu este opțională și nu este o alegere discreționară a unui ministru sau a unei instituții, ci o obligație a statului român asumată prin tratate și convenții internaționale. În același timp, România este stat membru al Uniunii Europene, ceea ce implică participarea constantă la procese decizionale, reuniuni de lucru, negocieri și mecanisme de coordonare europeană în domeniul politicilor de mediu, climatice și de sustenabilitate, cu obligații directe de reprezentare și raportare instituțională. Toate aceste reuniuni au loc, prin rotație, în toate regiunile ONU, în Africa, Asia, Orientul Mijlociu, Europa sau America Latină. Prezentarea acestui cadru instituțional drept „vacanțe exotice” nu este o eroare minoră, ci o deformare deliberată a realității administrative. Informațiile reale privind execuția bugetară existau și există, dar nu au fost solicitate.