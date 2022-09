Ministerul Muncii mai are de verificat 20.000 de șoferi fără contract de muncă doar în București

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) salută controalele ITM București la transportatorii care exploatează șoferi fără contracte de muncă. Aceste firme sfidează, de șapte ani, transportatorii autorizați și legislația României. Controalele ar trebui extinse în toată țara, la toate firmele de acest fel. COTAR a atras atenția asupra acestei anomalii încă din anul 2016.

„Ne bucurăm că Ministerul Muncii, prin ITM București, a-nceput să verifice contractele de muncă ale șoferilor pentru care angajatorii nu plătesc taxe și impozite. E bine și mai târziu, decât niciodată. Noi am atras atenția autorităților, de nenumărate ori, în legătură cu bătaia de joc la adresa tuturor românilor, a statului român, a legislației naționale, prin sfidarea legislației din domeniul muncii, dar nici măcar nu am fost luați în serios, în ultimii șapte ani. În timp ce noi, transportatorii autorizați, plătim taxe și impozite, respectând legislația, ni s-a băgat pe gât concurența neloială din partea acestor firme care au intrat pe piața din România călcând în picioare toate legile, inclusiv legislația muncii. Ei își permit, de aproape opt ani, să lucreze cu șoferi pe care îi declară „parteneri”. Ce fel de parteneri sunt angajații plătiți la negru? Nu a deranjat nimeni, timp de șapte ani, aceste firme de transport care au beneficiat și de lege specială în domeniul transporturilor, ceea ce nu e normal să se întâmple în niciun sector economic. Dar își bat joc inclusiv de angajații pe care îi plătesc și prost, și fără a le da drepturile garantate de legislația muncii. Sub pretextul că le sunt „parteneri”, își permit să nu le plătească asigurările sociale, asigurările de sănătate și contribuțiile pentru pensie, păcălindu-i pe oameni că astfel sunt liberi și au avantajul că își pot organiza singuri timpul și activitatea, ca parteneri în afacere. De fapt, ei păcălesc și statul, și angajații fără contract de muncă”, a declarat Vasile Ștefănescu, președinte COTAR.

Inspectorii ITM București au depistat, la sfârșitul săptămânii trecute, o primă companie din domeniul transportului de persoane care avea 827 de angajați fără contracte de muncă. Respectiva companie a fost amendată cu 200.000 de lei. Această situație nu e singulară. Chiar aceste firme de transport „alternativ” s-au lăudat, în comunicatele lor de presă, că folosesc oamenii ca „parteneri”, nu ca angajați, dar nimeni de la ITM nu a sesizat anomalia, deși COTAR a atras atenția asupra acestei situații de fiecare dată când s-a comunicat în legătură cu problemele concurenței neloiale pe care o fac aceste firme pe piață, fără să înregistreze contracte de muncă pentru șoferii „parteneri”.

Atât s-a putut…

Textul de lege pentru transportul „alternativ” care a fost impus în Parlamentul României, ca dublare a legislației pentru transporturile autorizate, are o hibă: lobby-iștii nu au citit cu atenție și partea care ar fi trebuit să se refere la respectarea prevederilor din legislația muncii. I-a interesat doar să treacă legea pentru intrarea în legalitate a firmelor care deja făceau ilegal „ride sharing” de patru ani. Astfel, șoferii „parteneri” nu există în legislația românească, partea care ține de Muncă. Ar fi trebuit să schimbe și legislația muncii, pentru a intra și această anomalie în legalitate. Atât s-a putut…

Toți „șoferii parteneri” ai firmelor de transport „alternativ” lucrează, practic, la negru, în România, pentru că nicio astfel de firmă nu a-ncheiat contracte de muncă pentru șoferi. Îi recomandăm ministrului Muncii să se țină de cuvânt și să intensifice controalele, mai ales pentru că are deja la dispoziție o bază de date a șoferilor care lucrează fără contracte de muncă: este baza de date a licențelor (copii conforme) de transport alternativ din fiecare localitate. Doar în București sunt peste 20.000, din care ITM a descoperit doar 827. Astfel, domnul ministru se va putea lăuda, pe pagina lui de Facebook, nu doar cu cei peste 800 de șoferi depistați la un control al ITM, ci cu zeci de mii, în toată țara!

Pe această cale, îi urăm succes domnului ministru Marius Budăi și ne oferim sprijinul, în caz că întâmpină dificultăți tehnice în identificarea copiilor conforme pentru transportul alternativ din fiecare localitate unde aceste firme își desfășoară activitatea. Îi putem pune la dispoziție domnului ministru al Muncii și arhiva cu sutele de comunicate de presă transmise de COTAR din 2016 până astăzi, pentru a vedea de ce nu a intervenit nimeni peste activitățile de lobby ale companiilor internaționale care au acționat similar în toate țările căpușate de transportul „alternativ”. Ne oferim să-l sprijinim pe domnul ministru Budăi și în situația în care aceiași lobbyiști îi vor cere demiterea de urgență, pentru tulburarea liniștii companiilor multinaționale care ne fac nouă concurență neloială acceptată și sprijinită de stat, în ultimii șapte ani, indiferent de guvernare.

COTAR a subliniat, de fiecare dată când a comunicat în legătură cu transportul „alternațiv”, faptul că aceste companii nu plătesc în România aceleași taxe și impozite ca toate celelalte firme. Ar trebui să se calculeze prejudiciul adus statului român de aceste companii de transport „alternativ”, pe ultimii șapte ani, timp în care toate celelalte firme au plătit contribuții, taxe și impozite pentru angajați, conform legislației muncii. (Biroul de Presă COTAR)