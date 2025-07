Ministrul Apărării Naționale s-a întâlnit cu reprezentanți ai Departamentului de Apărare al SUA

Ministrul Apărării Naționale Ionuț Moșteanu a avut, vineri, o întâlnire cu o delegaţie a Departamentului Apărării al SUA, iar printre temele de discuție au fost Parteneriatul Strategic România–SUA, cooperarea în NATO şi situaţia de securitate din regiunea Mării Negre.

„Prioritate zero: consolidarea cooperării cu partenerul nostru strategic, Statele Unite ale Americii. Am primit astăzi, la București, delegația Departamentului Apărării al SUA, condusă de David Baker, adjunctul asistentului secretarului american al apărării pentru politici europene și NATO. Am discutat despre Parteneriatul Strategic România–SUA, situația de securitate din regiunea Mării Negre și angajamentele comune în cadrul NATO”, a scris Ionuț Moșteanu, vineri pe Facebook.

Deputatul USR a mai spus că „România își consolidează rolul de furnizor de securitate pe flancul estic al Alianței, prin investiții susținute în apărare, participarea activă la misiuni internaționale și dezvoltarea infrastructurii militare strategice, precum Baza Mihail Kogălniceanu și Centrul European de Instruire F-16 de la Fetești”.

„Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu găzduiește cea mai mare prezență militară americană în România și ne concentrăm eforturile pentru transformarea ei în cea mai mare bază militară de pe flancul estic al Alianței. Colaborarea România-SUA este vitală pentru securitatea regională și pentru apărarea valorilor comune. Anul acesta marcăm 28 de ani de Parteneriat Strategic și în următorii ani vrem să extindem cooperarea bilaterală în domeniul apărării”, a conchis el.