Mol construiește în Ungaria una dintre cele mai mari fabrici de hidrogen verde din Europa

Mihai Nicuţ (e-nergia.ro)

Grupul MOL a anunţat miercuri că a încheiat un parteneriat cu Plug Power Inc., unul dintre principalii furnizori globali de soluţii pe bază de hidrogen pentru economia verde, pentru a construi una dintre cele mai mari fabrici de hidrogen verde din Europa, la rafinăria deţinută de Grupul MOL în Ungaria, la Szazhalombatta, informează un comunicat de presă.

Folosind o instalaţie de electroliză Power Plug de 10 MW, fabrica MOL, în valoare de 22 de milioane de euro, va putea produce aproximativ 1.600 de tone de hidrogen verde, curat, neutru din punctul de vedere al emisiilor de carbon şi, în consecinţă, anual, va fi evitată eliberarea în atmosferă a peste 25.000 de tone de dioxid de carbon, generate prin procesul de producţie pe bază de gaz. Având în vedere că acest proces generează o şesime din emisiile de dioxid de carbon de la nivelul Grupului MOL, această investiţie contribuie la atingerea obiectivului companiei, acela de a deveni neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon, facilitând şi creşterea independenţei energetice în regiune.

De îndată ce fabrica va deveni operaţională în 2023, MOL va folosi hidrogenul verde de la Rafinăria Dunărea în cadrul propriului proces de producţie a carburanţilor. Hidrogenul verde va fi încorporat în moleculele carburanţilor MOL, diminuând cantitatea de emisii de carbon generate atât de tehnologia de prelucrare folosită, cât şi de produsul finit.

„Suntem convinşi că hidrogenul nu este doar una dintre cele mai importante surse de energie pe care o folosim deja în plin proces de tranziţie energetică, ci este un element esenţial al noului sistem energetic fără emisii de dioxid de carbon. Această tehnologie nouă ne permite să începem să producem hidrogen verde la Szazhalombatta, iar MOL poate deveni astfel unul dintre cei mai importanţi actori ai unui sector economic sustenabil energetic la nivel regional”, spune Gabriel Szabo, vicepreşedinte Executiv Downstream al Grupului MOL.

Producţia de hidrogen verde face parte din strategia actualizată Shape Tomorrow a Grupului MOL, care se concentrează pe sustenabilitate şi este armonizată cu Pactul Verde European. În contextul acesteia, compania a prevăzut o investiţie totală de un miliard de euro pentru dezvoltarea tehnologiilor care să ajute la diminuarea sau neutralizarea emisiilor de carbon până în 2025. Tot ca parte a acestei strategii, până în 2030, MOL va reduce cu 30% amprenta de carbon asociată operaţiunilor sale şi va direcţiona 50% din totalul investiţiilor către proiecte sustenabile. Mai mult, MOL şi-a propus ca, până în 2050, operaţiunile sale să devină complet neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon.

Grupul MOL este o companie internaţională integrată de petrol, gaze naturale, petrochimie şi retail, cu sediul central în Budapesta, Ungaria. Are operaţiuni în peste 30 de ţări, o forţă de lucru formată din 25.000 de angajaţi în întreaga lume şi peste 100 de ani de experienţă în industrie. Grupul MOL controlează trei rafinării şi două unităţi petrochimice la nivelul managementului integrat al lanţului de aprovizionare în Ungaria, Slovacia şi Croaţia. Compania are, de asemenea, o reţea de aproape 2000 de staţii de servicii în 10 ţări din Europa Centrală şi de Sud-Est. Activităţile de explorare şi producţie ale Grupului MOL sunt susţinute de o experienţă de peste 85 de ani în domeniul hidrocarburilor şi 30 de ani în injecţia de CO 2 . În prezent, activităţile de producţie se desfăşoară în 9 ţări, iar cele de explorare în 14 ţări.