Mugur Isărescu explică motivele creșterii inflației

Mugur Isărescuguvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), a afirmat că rata anuală a inflaţiei în trimestrul 3 al anului a accelerat pentru că s-au eliminat plafoanele pentru tarifele la energie electrică şi pentru că au crescut cotele de TVA. 

Isărescu a adăugat, de asemenea, că s-a înregistrat şi o dinamică ridicată a costurilor unitare cu forţa de muncă în anumite sectoare, conform news.ro. Mugur Isărescu a prezentat, vineri, raportul asupra inflaţiei pe trimestrul 3.  

„Rata anuală a inflaţiei a accelerat în trimestrul 3“

”Rata anuală a inflaţiei a accelerat în trimestrul 3 – 2025 datorită următorilor factori: s-au eliminat plafoanele pentru tarifele la energie electrică, au crescut cotele TVA şi nivelul accizelor. Apoi, am avut o dinamică ridicată a costurilor unitare cu forţa de muncă în anumite sectoare, în special în industria alimentară, la serviciile de piaţă şi am avut şi o continuare a tendinţei ascendente a anticipaţiilor inflaţioniste pe termen scurt, în sensul temperării creşterilor de preţ, avem o temperare a cererii de consum, apoi o evoluţie echilibrată, să-i spunem benignă, în ceea ce priveşte cotaţiile internaţionale ale petrolului şi s-a beneficiat şi de corecţii consistente în sensul scăderilor la preţurile legumelor şi fructelor”, a afirmat Mugur Isărescu.

Ce efect a avut eliminarea plafoanelor pentru tarifele la electricitate

El a explicat efectul avut asupra ratei anuale a inflaţiei de eliminarea plafoanelor pentru tarifele la electricitate.

”Eliminarea plafoanelor pentru tarifele la electricitate în iulie a avut un efect direct de 2,3 puncte procentuale asupra ratei anuale a inflaţiei. Apoi, tariful mediu pentru consumatorii casnici şi preţul en gros la energie electrică arată că, şi după aceste creşteri, preţurile sau nivelul tarifului se înscrie relativ în ceea ce constatăm a fi pe piaţă, dar nu întrevedem majorări suplimentare”, a mai declarat guvernatorul BNR.

Un comentariu

  • „Mugur Isărescu explică motivele creșterii inflației”
    Hotul striga „Hotii!”

    Nu gasesc printre „motivele” lui Isarescu singurul motiv real al inflatiei:
    TIPARIREA de lei!

    Altfel stim ca vara rosiile sunt ieftine si iarna sunt scumpe, dar nu ele fac inflatia.

    Răspunde

