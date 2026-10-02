Nicușor Dan a convocat oficial partidele la Cotroceni. Când au loc consultările

Președintele Nicușor Dan a convocat partidele și formațiunile parlamentare la consultări, luni, 5 octombrie, în vederea desemnării unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Este a patra încercare de formare a unui Guvern cu puteri depline, după ce Parlamentul a respins Cabinetul propus de Siegfried Mureșan.
Programul consultărilor de la Cotroceni
Potrivit programului transmis de Administrația Prezidențială, consultările vor începe la ora 14:00, cu delegația PSD, și se vor desfășura din 30 în 30 de minute, potrivit hotnews.ro.
Programul este următorul:
- 14:00 – Partidul Social Democrat (PSD);
- 14:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);
- 15:00 – Partidul Național Liberal (PNL);
- 15:30 – Uniunea Salvați România (USR);
- 16:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
- 16:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;
- 17:00 – Partidul S.O.S. România;
- 17:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);
- 18:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;
- 18:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;
- 19:00 – parlamentarii neafiliați.
Discuțiile vor avea loc la Palatul Cotroceni, în Salonul Ambasadorilor.
Președintele va face o nouă desemnare luni
Nicușor Dan a anunțat încă de miercuri, la Praga, că va convoca partidele la Cotroceni pentru noi consultări și că, în aceeași zi, va desemna un nou candidat pentru funcția de premier.
„Voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după-amiază voi nominaliza o propunere de prim-ministru”, a declarat președintele.
Șeful statului le-a cerut formațiunilor să își organizeze ședințele interne și să vină cu soluții care să poată obține voturile necesare în Parlament. Nicușor Dan a subliniat că este nevoie de consens și ca partidele să facă fiecare compromisurile necesare pentru a se ajunge la o soluție.
Consultări după respingerea Guvernului Mureșan
Noua rundă de discuții vine după ce Parlamentul nu a acordat votul de învestitură Cabinetului propus de Siegfried Mureșan. Potrivit informațiilor publice, Guvernul Mureșan a obținut 182 de voturi pentru, în timp ce pentru învestire erau necesare 233.
În acest context, președintele încearcă să identifice o formulă de guvernare care să poată obține sprijinul parlamentar necesar.
Potrivit informațiilor relatate de presa centrală, Nicușor Dan ar urma să aibă, înaintea consultărilor oficiale de luni, și discuții informale cu liderii partidelor din fosta coaliție. Aceste informații nu reprezintă însă un program oficial al Administrației Prezidențiale.
Nicușor Dan a demonstrat că funcția de președinte al României este o pălărie prea mare pentru el.
(Vezi: https://www.youtube.com/shorts/CXlJbvB0ZHA)
De altfel, Petrișor Peiu – liderul senatorilor AUR atrăgea atenția asupra altor gesturi ale lui Nicușor Dan: „Are un comportament bizar, ca să nu zic alceva. La vârsta de 50 de ani cam înveți să te stăpânești să nu mai faci gesturi precum scobitul în nas sau întorsul aiurea pe covoare oficiale, ba dai mâna cu lideri străini, ba nu dai mâna. Sunt totuși stângăcii sau bizarerii, comportament excentric care nu este justificat la vârsta, cred că are 50 de ani domnia-sa, și mai ales în poziția asta”.
Nicușor Dan nu s-a implicat deloc în prevenirea crizei politice generată de nesăbuința unor lideri din conducerea PSD, în frunte cu Sorin Grindeanu și cuplul de la Craiova, care prin depunerea moţiunii de cenzură împotriva guvernului din care făceau parte au aruncat România într-o instabilitate guvernamentală fără precedent.
Cu atât mai mult cu cât prin moţiunea de cenzură PSD a încălcat Acordul Politic asupra formării Coaliției politice de guvernare pro-occidentale pentru perioada 2025-2028, semnat pe 23 iunie 2025, care la articolul 19 prevede următoarele: „Niciun parlamentar, membru al partidelor şi formațiunilor politice care fac parte din Coaliție nu va semna, nu va susține și nu va vota o moțiune simplă îndreptată împotriva vreunui membru al Guvernului sau o moţiune de cenzură”.
Astfel, pe 5 mai, 2026 Moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan trece cu 281 de voturi, pragul minim fiind de 233.
Si asta nu e totul. Președintele Nicușor Dan a tărăgănat nepermis de mult formarea unui guvern cu puteri depline. Abia pe 5 iunie, după o lună de la căderea guvernului Bolojan, a făcut prima nominalizare pentru funcția de premier în persoana consilierului prezidențial Eugen Tomac pentru a forma un cabinet tehnic. Ce a urmat se știe.
După vacanța parlamentară abia pe 21 septembrie preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de desemnare a lui Siegfried Mureşan la funcția de premier. Votul de investitură a avut loc pe 30 septembrie. Ce a urmat se știe. Guvernul Siegfried Mureșan a primit 182 voturi pentru, față de minimum 233 necesare pentru învestire.
Președintele Nicușor Dan, a anunțat că noua nominalizare pentru premier va fi făcută luni, 5 octombrie, după consultările cu partidele parlamentare, sar exclude categoric participarea AUR la o formulă de guvernare, precum și varianta alegerilor anticipate.
Numai că aceste constrângeri limitează posibilitatea formării unui nou guvern pro-european, prelungind agonia.
De fapt AUR vrea alegeri anticipate și suspendarea președintelui, iar PSD vrea înapoi la guvernare cu Sorin Grindeanu premier. Din această dilemă Nicușor Dan nu poate ieși bine. PSD și AUR care au dat jos guvernul Bolojan au o majoritate si ar putea veni la consultări cu pretenția de a forma împreună un guvern cu puteri depline sau a proceda la suspendarea presedintelui in caz de refuz.
Asadar, după numai un an și patru luni de mandat, Nicușor Dan a devenit „victimă” a propriei sale inadecvări politice și s-a decredibilizat în așa măsura încât riscă suspendarea din funcție.
(Vezi: https://ziare.com/nicusor-dan/tudorel-toader-suspendare-2024640)