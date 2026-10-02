Nicușor Dan a convocat oficial partidele la Cotroceni. Când au loc consultările

Președintele Nicușor Dan a convocat partidele și formațiunile parlamentare la consultări, luni, 5 octombrie, în vederea desemnării unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Este a patra încercare de formare a unui Guvern cu puteri depline, după ce Parlamentul a respins Cabinetul propus de Siegfried Mureșan.

Programul consultărilor de la Cotroceni

Potrivit programului transmis de Administrația Prezidențială, consultările vor începe la ora 14:00, cu delegația PSD, și se vor desfășura din 30 în 30 de minute, potrivit hotnews.ro.

Programul este următorul:

14:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

– Partidul Social Democrat (PSD); 14:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

– Alianța pentru Unirea Românilor (AUR); 15:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

– Partidul Național Liberal (PNL); 15:30 – Uniunea Salvați România (USR);

– Uniunea Salvați România (USR); 16:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

– Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR); 16:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

– Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale; 17:00 – Partidul S.O.S. România;

– Partidul S.O.S. România; 17:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);

– Partidul Oamenilor Tineri (POT); 18:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;

– Grupul parlamentar Uniți pentru România; 18:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

– Grupul parlamentar PACE – Întâi România; 19:00 – parlamentarii neafiliați.

Discuțiile vor avea loc la Palatul Cotroceni, în Salonul Ambasadorilor.

Președintele va face o nouă desemnare luni

Nicușor Dan a anunțat încă de miercuri, la Praga, că va convoca partidele la Cotroceni pentru noi consultări și că, în aceeași zi, va desemna un nou candidat pentru funcția de premier.

„Voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după-amiază voi nominaliza o propunere de prim-ministru”, a declarat președintele.

Șeful statului le-a cerut formațiunilor să își organizeze ședințele interne și să vină cu soluții care să poată obține voturile necesare în Parlament. Nicușor Dan a subliniat că este nevoie de consens și ca partidele să facă fiecare compromisurile necesare pentru a se ajunge la o soluție.

Consultări după respingerea Guvernului Mureșan

Noua rundă de discuții vine după ce Parlamentul nu a acordat votul de învestitură Cabinetului propus de Siegfried Mureșan. Potrivit informațiilor publice, Guvernul Mureșan a obținut 182 de voturi pentru, în timp ce pentru învestire erau necesare 233.

În acest context, președintele încearcă să identifice o formulă de guvernare care să poată obține sprijinul parlamentar necesar.

Potrivit informațiilor relatate de presa centrală, Nicușor Dan ar urma să aibă, înaintea consultărilor oficiale de luni, și discuții informale cu liderii partidelor din fosta coaliție. Aceste informații nu reprezintă însă un program oficial al Administrației Prezidențiale.