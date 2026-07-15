Nicușor Dan, la Kiev: „O Europă sigură este imposibilă fără o Ucraină suverană și sigură”

Președintele României, Nicușor Dan, a reafirmat miercuri, la Kiev, sprijinul ferm al României pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, în cadrul Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est. Șeful statului a subliniat că securitatea Europei și stabilitatea ordinii internaționale depind de existența unei Ucraine suverane și sigure.

În discursul susținut în capitala Ucrainei, președintele a transmis că poporul ucrainean apără nu doar propriul teritoriu, ci și valorile fundamentale ale lumii democratice.

„Astăzi, poporul ucrainean îşi apără istoria cu propria viaţă, protejând nu doar teritoriul lor, dar şi valorile libertăţii, legii internaţionale, ale alegerilor democratice şi ale suveranităţii naţionale. Din partea României, este privilegiul meu să reafirm astăzi, în Kiev, sprijinul nostru puternic pentru recunoaşterea internaţională a graniţelor de facto şi a integrităţii teritoriale a Ucrainei, precum şi angajamentul nostru pentru stabilitate pe termen lung. O Europă sigură şi o ordine globală stabilă sunt imposibile fără o Ucraină suverană şi sigură”, a declarat Nicușor Dan, conform stiripesurse.com

Ucraina marchează Ziua statalității

Intervenția șefului statului a avut loc în contextul în care Ucraina marchează Ziua statalității. Nicușor Dan a afirmat că existența statului ucrainean este un adevăr istoric și a evidențiat relația de parteneriat dintre România și Ucraina.

„Când celebrăm statalitatea ucraineană recunoaştem un adevăr de bază: Ucraina a existat, există şi va continua să existe. România, ca vecin al Ucrainei, un prieten adevărat şi partener strategic, poate spune asta cu toată convingerea, recunoscând că istoria autentică a unei naţiuni este esenţială pentru a menţine graniţe stabile şi ordine globală”, a spus președintele.

Nicușor Dan a abordat și tema protejării comunităților etnolingvistice

În discursul său, Nicușor Dan a abordat și tema protejării comunităților etnolingvistice, apreciind că acestea reprezintă o parte importantă a identității și patrimoniului cultural al unui stat.

„Bogăţia unei naţiuni nu este măsurată doar de reuşitele majorităţii sale, ci prin contribuţia multor comunităţi etnolingvistice care au făurit identitatea sa în istorie. Aceste comunităţi nu sunt reminiscenţe ale trecutului şi nici obstacole pentru coeziunea naţională, ci fac parte dintr-o moştenire istorică şi culturală care trebuie menţinută, respectată şi căreia trebuie să i se permită să înflorească”, a subliniat șeful statului.

Participarea președintelui României la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est reconfirmă sprijinul Bucureștiului pentru Ucraina și pentru eforturile de consolidare a securității și stabilității în regiune.