Noul Veeam Backup pentru Microsoft 365 v6 oferă mai mult control și o recuperare facilă a datelor critice

Cea mai recentă versiune oferă utilizatorilor acces la portalul de restaurare de tip self-service pentru mediile Microsoft 365 și îmbunătățește integrările de stocare a obiectelor în cloud prin adăugarea unei copii de backup în mediile Amazon S3 Glacier, S3 Glacier Deep Archive și Azure Archive

Veeam® Software, liderul în soluții de backup, recuperare și management al datelor care oferă o protecție modernă a datelor, a anunțat astăzi lansarea celei mai recente versiuni a produsului de tip Software as a Service (SaaS) cu cea mai rapidă creștere – Veeam Backup pentru Microsoft 365 v6. Această soluție, numărul 1 pe piața de backup și recuperare pentru Microsoft 365, le permite utilizatorilor să facă backup în siguranță în orice locație, inclusiv în locații proprii, într-un cloud hyperscale sau la un furnizor de servicii. Noile caracteristici ale v6 economisesc timp pentru departamentele IT datorită diminuării numărului de cereri de recuperare a datelor. În plus, costurile se reduc ca urmare a unor backup-uri mai eficiente.

„Veeam Backup pentru Microsoft 365 a înregistrat o creștere de 73% față de anul trecut, având 8,5 milioane de utilizatori care se bazează pe Veeam pentru a-și proteja datele Microsoft 365, inclusiv Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business și Microsoft Teams”, a declarat Danny Allan, CTO și vicepreședinte senior Product Strategy la Veeam. „În cadrul tuturor platformelor de tip SaaS, inclusiv Microsoft 365, organizația care utilizează platforma deține datele și are control asupra acestora și este responsabilă să le protejeze. Creșterea continuă a soluției ne demonstrează o dată în plus că tot mai multe organizații realizează importanța gestionării și securizării datelor proprii și au încredere în Veeam când vine vorba de activele critice de business.”

50% dintre administratorii de backup și SaaS spun că ștergerile accidentale sunt principalul motiv pentru care securizează Microsoft 365, invocând timpul petrecut pentru restaurarea datelor utilizatorilor ca fiind o problemă din cauza frecvenței acestui tip de incidente.i Noua versiune Veeam Backup pentru Microsoft 365 v6 pune la dispoziția administratorilor IT un portal de restaurare de tip self-service, care le permite acestora să delege în siguranță recuperarea e-mailurilor, fișierelor și altele dintr-o singură locație centralizată. Scenariile de restaurare, cum ar fi simplele ștergeri accidentale cauzate de utilizatori, nu vor mai avea nevoie de asistența unui administrator IT. Acestea vor putea fi efectuate independent de către utilizatori și/sau delegate unui grup de operatori de restaurare, fără a fi nevoie de acces direct la serverul de backup. Astfel, se economisește timp și se menține, în același timp, securitatea administrativă.

În acest moment, cu peste 300 de milioane de licențe comerciale activeii, datele Microsoft 365 sunt generate într-un ritm rapid, iar organizațiile păstrează din ce în ce mai multe multe date pe măsură ce politicile de arhivare evoluează. Astfel, companiile au acum nevoie să valorifice stocarea obiectelor digitale cu costuri reduse, pe măsură ce acumulează din ce în ce mai multe tipuri de proprietăți intelectuale în format electronic. Pentru a răspunde la această nevoie, Veeam a adăugat o copie de backup pentru Amazon S3 Glacier, Glacier Deep Archive și Azure Archive, punând la dispoziție o copie secundară pentru stocare low-cost, pe termen lung, cu diverse opțiuni în ceea ce privește perioadele de retenție. Astfel, acești furnizori se alătură AWS S3, Azure Blob, IBM Cloud, Wasabi și altor furnizori compatibili cu S3 care erau deja incluși în versiunile anterioare.

Veeam a lansat prima versiune de Veeam Backup pentru Microsoft 365 în noiembrie 2016. Nivelul continuu de inovație ce caracterizează cea mai recentă versiune este menită să accelereze și mai mult poziția de lider a Veeam pe piața de backup pentru Microsoft 365. Noul Veeam Backup pentru Microsoft 365 v6 oferă:

– Automatizare și scalabilitate pentru organizațiile de tip enterprise și furnizori de servicii

– Economie de timp când vine vorba de gestionarea restaurărilor și faptul că nu este necesară construirea și administrarea unui portal propriu

– Securitate îmbunătățită cu acces prin autentificare multi-factor (MFA) pentru a restaurarea datele

– Recuperare garantată, prin furnizarea unei copii secundare a datelor, la costuri scăzute

Veeam Backup pentru Microsoft 365 este conceput pentru departamentele IT care utilizează Microsoft 365, precum și pentru partenerii Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) care doresc să ofere clienților lor servicii de backup pentru Microsoft 365. Versiunea v6 este acum disponibil la scară largă. Veeam Backup pentru Microsoft 365 Community Edition oferă în mod gratuit backup și recuperare de date Microsoft 365 pentru până la 10 utilizatori, 10 echipe și 1TB de date SharePoint. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.veeam.com.

Citate despre Veeam Backup for Microsoft 365 v6

„Volumul de date critice din organizații crește în mod accelerat, astfel organizațiile apelează la strategii care prioritizează SaaS. În consecință, companiile trebuie să se asigure că și strategiile lor de backup se aplică acestor noi medii pentru a proteja, guverna și gestiona datele SaaS. Veeam evoluează continuu pentru a răspunde nevoilor clienților pentru soluții moderne de protecție a datelor. Caracteristicile din v6, cum ar fi portalul de restaurare de tip self-service și opțiunile de backup a copiilor de rezervă în cloud pentru retenția pe termen lung, pot spori și mai mult reziliența datelor clienților și pot reduce riscurile legate de datele SaaS.” – Archana Venkatraman, Associate Research Director, Cloud Data Management, IDC Europe

„Lansarea Veeam Backup pentru Microsoft 365 v6 este o veste de bun auur, deoarece avem acces la o funcționalitate mult așteptată: portalul de tip self-service. Acesta ne va economisi timp prețios, care poate fi utilizat lucrând la proiecte inovatoare. Noua copie de backup în Azure Archive și AWS S3 Glacier va face ca regula 3-2-1-1-0 să fie foarte ușor de respectat. Astfel, nu va mai exista nicio scuză să nu-ți protejezi datele conform celor mai bune practici” – Aleh Sadaunichy, Infrastructure Solutions Architect, Staples Solutions

„Pe lângă protejarea datelor Microsoft 365, am vrut să modernizăm și să consolidăm protecția datelor pentru fiecare sistem IT pe măsură ce trecem de la o lume analogică la una digitală. Am ales Microsoft 365 pentru că este un sistem aprobat la nivel federal și am ales Veeam Backup pentru Microsoft 365 pentru că am considerat că este nu doar cea mai bună, dar unica alegere pentru o protecție a datelor de încredere. Apreciem faptul că Veeam lucrează alături de Microsoft pentru a se asigura că toți clienții lor comuni au o soluție complet integrată care protejează ecosistemul Microsoft 365.” – Mac Avancena, Chief Information Technology Officer, Kern County

„Suntem atât de impresionați de Veeam Backup & Replication încât implementăm și soluția Veeam Backup pentru Microsoft 365. Nu dorim să pierdem accesul și controlul datelor existente pe măsură ce facem tranziția la Microsoft 365 și ne dorim flexibilitate în restaurarea conturilor de email în locația proprie din cloud-ul Microsoft.” – Jean-Michel Blanc, Group Head of IT Infrastructure, Loomis

„Microsoft Teams a devenit o aplicație cheie pentru Swietelsky în timpul pandemiei COVID-19. Angajații noștri pot lucra la proiecte care implică mai mult de 20 de echipe diferite în același timp. Cu ajutorul Veeam, protejăm în mod fiabil tot conținutul creat cu Microsoft Teams împotriva riscurilor de securitate și a pierderilor de date.” – Gunter Natschläger, IT Manager, Backup & Virtualization, Swietelsky AG

