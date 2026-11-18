Dacă luăm în considerare momentul actual în care se află România, adică cu contractare continuă timp de 2 ani a consumului, cu capacități de producție neutilizate, din moment ce producția s-a restrâns, cu alte cuvinte cu o capacitate de ofertare peste cerere, răspunsul este NU, o indexare a pensiilor ar fi doar o recuperare parțială a puterii de cumpărare.

Sigur, se poate replica că o cantitate mai mare de bani în piață poate duce la o creștere de prețuri, adică am avea o inflație printr-o creștere a cererii, conform cărților de economie, dar asta s-ar întâmpla doar dacă rafturile ar fi goale, ar fi un gol de produse, adică oferta este mai mică decât cererea, dar noi nu suntem în această situație. Astăzi, magazinele au rafturile pline din lipsă de cumpărători, industria și-a redus producția, de ce și-ar crește prețurile? Ca să rămână în continuare cu produsele pe stoc? Apoi ce cumpără pensionarii? Produse de bază (pâine, lapte ouă, ulei etc.), produse plafonate momentan, apoi medicamente, plătesc utilități, care oricum cresc prețurile, vezi notificările care încep să vină la energie electrică, deja sunt pe la 22-23% peste prețurile din prezent, eu așa am primit notificarea de la agentul de energie, ca atare, de unde creștere de prețuri, pentru că s-ar indexa pensiile? Să nu mai spun de situația dramatică în care se află marea majoritate a pensionarilor, a căror pensie nu s-a indexat de 2 ani.

În schimb, un factor direct și puternic inflaționist este majorarea salariilor. Departe de mine gândul că salariile sunt prea mari, pentru că nu sunt, dar realitățile economice asta ne spun: orice majorare a elementelor care intră în costul produselor duce la creștere de prețuri, altfel nu se poate, nu poți avea costuri mai mari decât veniturile, adică decât prețurile, cu alte cuvinte. Dacă costurile cresc, iar marja de profit nu poate absorbi aceste creșteri, nu ai altă soluție în afara creșterii prețului, altfel este faliment și închizi afacerea. De aceea trebuie avut mare grijă la salariul minim, care deși este nesatisfăcător pentru salariați, influența lui în economia companiilor, dar și a sistemului bugetar, este crucială. De ce? Pentru că, în cazul companiilor influențează toată grila de salarizare a personalului angajat, nu poți mări doar salariul minim, toată grila se ,,mișcă” la fiecare modificare, este logic, nu poți menține pe cel de deasupra minimului la același salariu dacă minimul a crescut, iar în sectorul bugetar este important pentru că în conformitate cu Legea 153/2017 întregul sistem de salarizare bugetar este construit pe un sistem de indici de ierarhizare raportați la acel salariu minim brut pe economie. Așadar, orice creștere de salariu minim influențează cheltuielile cu total salarii, mediu privat și bugetar deopotrivă.

Concluzionând, indexarea pensiilor nu ar duce la presiuni inflaționiste, asta în ce privește situația prezentă din România, dar creșterea salariilor s-ar duce direct în prețuri. De altfel, principalele elemente care ne-au dus la inflația de astăzi sunt prețurile de la energie electrică și combustibili, elemente care vor fi hotărâtoare și în 2027, atunci când se preconizează liberalizarea prețurilor la gaze naturale. De altfel, chiar în aceste zile am stat de vorbă cu conducerea unei companii sălăjene, iar oamenii de acolo își exprimau îngrijorarea că au primit deja notificarea cu alte prețuri la gaze naturale, prețuri mai mari în noiembrie comparativ cu octombrie cu 41%. Iar pentru ei acesta este un element de cost important, profilul lor de activitate necesită consum mai mare de gaze naturale. Și este vorba de o companie mică spre medie. Dar combustibilii, energia electrică? Este un risc mare de necompetitivitate în caz de majorare a prețurilor, pe de o parte, iar pe de altă parte nu poți merge cu cheltuieli mai mari decât veniturile, închizi afacerea, rămân oameni fără job-uri, se duc la bugetul de stat, mai precis la șomaj, alte cheltuieli bugetare etc. Efectul bulgărului de zăpadă. Ca atare, nu cred că dacă crește pensia cu 7% compania își va mări prețurile, dar dacă cresc salariile, prețul la gaz, energie electrică și motorină, nu are încotro!