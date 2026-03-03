Oana Țoiu, vizită oficială la Varşovia. Discuții cu omologul polonez despre securitate, parteneriatul strategic și bugetul UE

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, se află marți, 3 martie, în vizită oficială la Varșovia, la invitația viceprim-ministrului și ministrului de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, cu prilejul Zilei Solidarității româno-poloneze.

Potrivit unui comunicat al MAE, vizita include o agendă de lucru axată pe securitate și negocierile privind fondurile europene. Ministerul român precizează că, având în vedere necesitatea de a gestiona prioritar evoluțiile recente de securitate și situația consulară din Orientul Mijlociu, durata vizitei – programată inițial între 3 și 5 martie – a fost restrânsă la o singură zi. Aceasta include și intervale dedicate ședințelor virtuale ale celulei de criză din România.

„Regretăm faptul că restrângerea agendei din 4 și 5 martie a impus anularea întâlnirii cu comunitatea română din Polonia, precum și a altor momente din programul inițial”, precizează MAE.

„România și Polonia, primul parteneriat strategic de securitate din Europa, semnat în 1921“

„Prieteniile se întăresc în momente dificile. Avem, România și Polonia, primul parteneriat strategic de securitate din Europa, semnat în 1921 și astăzi colaborarea noastră este esențială pentru ca prioritățile regiunii noastre să fie în centrul politicilor europene, pentru colaborarea transatlantică și securitatea pe Flancul estic. Astăzi marcăm prietenia și reziliența extraordinară a popoarelor noastre în tranziția de trei decenii”, a declarat Oana Țoiu, citată în comunicat.

Vizita va cuprinde consultări politice bilaterale cu omologul polonez

Vizita va cuprinde consultări politice bilaterale cu omologul polonez, agenda discuțiilor vizând subiecte precum cooperarea bilaterală și la nivel european, provocările actuale de pe scena internațională cu accent pe evoluțiile de securitate și dosarele de negociere ale fondurilor europene destinate țărilor noastre în următorul buget multianual al Uniunii Europene, negocieri coordonate de ministerele de externe.

Prin această vizită la Varșovia, ministra Oana Țoiu evidențiază „nivelul excelent al relațiilor dintre România și Polonia, construite pe legături istorice profunde, pe o tradiție de cooperare strânsă confirmată de Parteneriatul Strategic dintre cele două țări”, arată MAE.