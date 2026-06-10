OFA Sibiu aniversează un an de activitate cu un eveniment dedicat dezvoltării urbane și antreprenoriatului feminin

Organizația Femeilor Antreprenor, filiala Sibiu, marchează un an de la înființare printr-un eveniment de dialog strategic programat pe 11 iunie 2026, începând cu ora 17:00, în parteneriat cu Keller Williams Sibiu și ING Bank.

Sub tema „Ce mișcă un oraș. Ce mișcă un business.”, evenimentul reunește antreprenoare locale, specialiști în dezvoltare urbană, reprezentanți ai pieței imobiliare și parteneri financiari pentru o seară de conversații aplicate despre modul în care evoluția orașului Sibiu influențează direct deciziile de business ale femeilor antreprenor.

Contextul evenimentului

În primul său an de activitate, OFA Sibiu a adus împreună femei antreprenor din Sibiu și împrejurimi, cu focus pe dialog strategic, networking autentic și creștere sustenabilă în business. Evenimentul aniversar din 11 iunie extinde această conversație dincolo de comunitatea imediată, aducând la aceeași masă experți în domeniile care modelează direct mediul de afaceri local: dezvoltare urbană, mobilitate, piața imobiliară și finanțare.

„Un an de OFA Sibiu înseamnă, pentru mine, dovada că femeile antreprenor din acest oraș nu au nevoie să fie convinse să colaboreze — au nevoie doar de un spațiu în care să o facă cu adevărat. Evenimentul din 11 iunie este modul în care sărbătorim: nu cu aplauze, ci cu o conversație despre viitorul orașului și al afacerilor noastre.” — Aura Serea, Președinta OFA Sibiu

Invitați și participanți în dialog

Maria Găvozdea, arhitect — direcții de dezvoltare urbană și mobilitate în Sibiu

— direcții de dezvoltare urbană și mobilitate în Sibiu Andreea Dincă, KW Sibiu — piața imobiliară locală, proiecte și realități locale

— piața imobiliară locală, proiecte și realități locale Reprezentanți Keller Williams Sibiu și ING Bank

și Antreprenoare locale

Programul evenimentului

17:00 – 17:30 | Primire și networking informal

17:30 – 17:45 | Deschidere oficială

17:45 – 18:15 | Panel de experți

18:15 – 19:00 | Masă rotundă facilitată

19:00 – 19:10 | Concluzii și foto de grup

19:10 – 20:00 | Networking liber