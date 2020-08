Oferă-i iubitei sau soției un buchet de flori, printr-un serviciu de livrare flori gratuit

Vrei sa faci o supriza unei persoane dragi si nu stii cum sa incepi, o varianta de cadou care nu da niciodata gres este cu siguranta buchetul de flori. Indiferent de personalitatea unei femei sau de tipul relatiei dintre voi, un buchet de trandafiri, in general este o alegere potrivita.

Si ca sa ai un motiv in plus ca sa alegi un buchet de flori ca si cadou, este important sa stii ca nici macar distanta nu mai este un impediment, chiar daca te afli in alt oras, poti sa plasezi comanda online iar o florarie online precum Bloomeria.ro are grija sa iti ofere un serviciu de livrare flori Bucuresti impecabil.

Bloomeria.ro are o gama varianta de produse, gasesti toate tipurile de flori proaspat culese, trandafiri si bujori criogenati sau aranjamente florale, minunatele buchete de trandafiri, lalele, frezii sau anemone fiind nelipsite.

Daca te gandesti la costuri trebuie sa stii, ca pretul unui buchet de flori cu livrare gratuita pleaca de la 75 de lei ceea ce poate fi considerat un deal extrem de bun. Daca planuiesti o seara romantica alaturi de iubita sau sotie, pe langa buchetul de flori mai poti comanda o jucarie de plus, o cutie de bomboane sau o sticla de vin, in functie de preferinte.

Poti plasa comanda direct online sau prin telefon. In mai putin de 2 minute, iti poti alege buchetul de flori dorit, il adaugi in cos si finalizezi comanda, avand posibilitatea sa platesti fie online cu ajutorul cardului de debit sau la primirea buchetului. Tu comanzi, tu alegi.

Cat de sigur este un astfel de serviciu de livrare flori la domiciliu?

Ce este important de stiut, este ca florariile online importante, care au un numar mare de clienti si o gama varianta de flori, au personal specializat care efectueaza aceste livrari. Bloomeria.ro de exemplu se ocupa de toata zona Bucuresti – Ilfov, asigurand livrarea buchetelor in maximum 3 ore din momentul plasarii comenzii.

Zilnic de luni pana duminica orice comanda plasata pana in ora 17 poate fi livrata in aceasi zi, sau poti sa iti alegi exact data si intervalul de timp cand vrei sa fie trimis buchetul de flori.

Personalul calificat beneficiaza de masini speciale care pot pastra o temperatura optima in permanenta in asa fel incat buchetul sa ajunga la destinatie in stare perfecta.

Ce este important de stiut este ca orice comanda este insotita de o felicitare oferita cadou, cu un mesaj ce poate fi personalizat inca din momentul plasarii comenzii. Mai mult de atat poti opta si pentru a primi o fotografie a buchetului inainte sa fie livrat ca sa fii convins ca persoana iubita va primi cel mai frumos buchet de flori.

Nu rata ofertele Bloomeria.ro pentru a beneficia la fel ca ceilalti clienti, de cele bune oferte de pret si surprize zilnice.