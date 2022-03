Omniasig a înregistrat prime brute subscrise de peste 1,6 miliarde lei în 2021, în creștere cu peste 15%

Omniasig Vienna Insurance Group și-a menținut constant ritmul de creștere în cursul anului 2021, înregistrând rezultate solide, susținute de strategia sa de dezvoltare echilibrată și sustenabilă, precum și de inovațiile în digitalizare și tehnologie realizate de companie. Astfel, la finalul anului trecut, compania a înregistrat o creștere de peste 15% a primelor brute subscrise, comparativ cu anul 2020.

Activitatea companiei, adaptată în continuare la contextul pandemic și social, a avut în centru grija față de angajați, relația cu clienții, partenerii și oferirea acestora a unei experiențe cât mai plăcute și rapide în accesarea produselor și serviciilor Omniasig..

Valoarea totală a primelor brute subscrise de companie în cursul anului trecut a fost de peste 1,6 miliarde lei, în creștere cu peste 15% comparativ cu nivelul anului precedent. De asemenea, valoarea totală a despăgubirilor plătite de companie în 2021 s-a ridicat la peste 940 milioane lei, procesul de soluționare a daunelor fiind permanent dezvoltat și optimizat prin investiții constante.

,,Încă din 2020, de la începutul pandemiei, adaptarea a fost pentru noi cuvântul cheie, și este în continuare și în ziua de azi. În toată această perioadă ne-am confruntat cu multe evenimente neașteptate, provocări serioase, schimbarea de percepție a românilor în ceea ce privește importanța anumitor polițe de asigurare, dar și evoluții pe care a trebuit să le gestionăm; și în continuare sunt multe incertitudini, amplificate de evenimentele politice și sociale din ultima perioadă. Obiectivele noastre pentru 2022 sunt clare, punem în centrul strategiei noastre nevoile clienților și ale partenerilor, siguranța angajaților și ne implicăm în continuare în sprijinul comunității și a celor din jur care au nevoie. Avem planuri de îmbunătățire și dezvoltare a produselor și serviciilor noastre, în paralel cu planurile de accelerare a digitalizării.

În aceste momente triste și tensionate, cauzate de conflictul armat din Ucraina, Omniasig și angajații săi acționează cu solidaritate și iubire și ne implicăm în campanii umanitare de ajutorare și susținere a refugiaților ucrainieni. Ne-am alăturat atât Crucii Roșii Române, precum și mai multor asociații non-guvernamentale locale care desfășoară în toate județele de frontieră acțiuni umanitare de sprijin a civililor ucraineni care ajung în România. Gândurile noastre pline de speranță se îndreaptă către vecinii noștri din Ucraina.” (Mihai Tecău, preşedinte directorat Omniasig).

Situația generală la nivel național și european a continuat să fie un factor care a stimulat în rândul asiguraților procesul de conștientizare a nevoii de servicii medicale de calitate. Astfel, linia Asigurărilor de Sănătate, prin produsul OMNI+, a continuat să crească puternic.

Prin asigurarea OMNI+, asigurații au acces la o rețea de peste 1.000 de clinici partenere Omniasig la nivel național, precum și în orice altă clinică din România din afara rețelei de parteneri, cu rambursarea costurilor serviciilor medicale efectuate, în maxim 7 zile lucrătoare de la depunerea documentației complete. În cursul anului 2021, compania a plătit aproape 100.000 dosare de daună deschise pe asigurări de sănătate.

O ușoară tendință de creștere s-a remarcat și în cazul segmentului Property (asigurările de incendiu și calamități naturale), unde valoarea subscrierilor a ajuns anul trecut la peste 250 milioane lei.

În 2021, asigurările auto, Casco și RCA, au înregistrat ambele o creștere a primelor brute subscrise. Și totalul despăgubirilor plătite pe cele două linii, cumulat, a crescut față de anul precedent.

Călătoriile și turismul, la nivel intern și internațional, au cunoscut în ultimii doi ani o schimbare generală a condițiilor și regulilor de transport, astfel că starea de pandemie a influențat direct apetitul și deschiderea pentru deplasări, aspecte care au impactat în mod direct și linia Asigurărilor de Călătorie, care a înregistrat o scădere comparativ cu anul 2020.

Pe tot parcursul anului trecut, Omniasig și-a menținut focusul și pe implicarea în societate și a continuat seria de proiecte interne și externe de CSR (Corporate Social Responsability) prin care promovează responsabilitatea socială și responsabilitatea față de mediul înconjurător, susținând, de asemenea, educația și comunitățile dezavantajate social. Aceste inițiative includ și implicarea angajaților în acțiuni de voluntariat. Una dintre acestea a fost organizarea unei noi ediții a campaniei Omniasig pentru MAI BINE, care continuă și în acest an. În cadrul acestei campanii complexe, Omniasig, alături de Fundația World Vision România, și-a îndreptat atenția către județul Buzău, unde a fost identificată nevoia de a le oferi tinerilor și copiilor condiții optime de învățare, consultanță vocațională și sprijin în continuarea studiilor. În cadrul proiectului, Omniasig investește în susținerea a 105 elevi din mediul rural, oferind sprijin material, financiar și consultativ copiilor, pe întreg parcursul anului școlar 2021-2022, prin diverse acțiuni de educație, sustenabilitate și de protecție a mediului.

Omniasig s-a preocupat de lansarea și optimizarea unei game largi de soluții digitale, întrucât în ultimul an interesul și gradul de utilizare a acestora a crescut într-un ritm puternic în rândul clienților. Unul dintre principalele instrumente digitale este aplicația de mobil Omniasig, lansată în 2021, prin care clienții persoane fizice își pot cumpăra polițe de asigurare de locuință (obligatorii, facultative sau pachet format din aceste două polițe) sau își pot plăti ratele și primele de asigurare simplu și rapid, în doar câteva minute, direct de pe telefon. În etapele următoare de dezvoltare a aplicației, vor fi integrate mai multe tipuri de polițe de asigurări, precum și un modul special de gestionare a daunelor.

Compania a lansat, de asemenea, pe website-ul său, www.omniasig.ro, noua secțiune ”Contul meu”, adresată clienților, în care aceștia, după logarea în deplină siguranță, își pot cumpăra o asigurare de locuință, facultativă și/sau obligatorie, simplu și rapid.

Totodată, în 2021 compania a continuat să optimizeze și să extindă acoperirea serviciilor și, în acest moment, clienții au posibilitatea de a încheia sau reînnoi polițele chiar de acasă, ținând legătura cu reprezentanții companiei; inspecția de risc aferentă încheierii unei polițe Casco și constatarea unei daune, pot fi realizate printr-o modalitate video, fără a fi necesară deplasarea, iar daunele pot fi notificate online, direct pe website-ul nostru, www.omniasig.ro, sau la call center, 021.9669.

Numărul de reclamații înregistrate unic per petent și per caz de către OmniasigVienna Insurance Group în anul 2021 a fost în cuantum de 384, în timp ce numărul reclamațiilor soluționate favorabil a fost de 62, restul fiind neîntemeiate. Raportat la numărul polițelor de asigurare emise de companie şi care nu au fost anulate, numărul de petiții înregistrate unic per petent și per caz reprezintă doar 0,033% dintre acestea. Totodată, raportat la numărul de dosare de daună avizate în această perioadă, numărul de reclamații înregistrate unic per petent și per caz reprezintă 0,157% dintre acestea.

Omniasig evaluează, începând cu anul 2015, nivelul calității serviciilor oferite clienților prin sistemul de măsurare Net Promoter Score (NPS) validat la nivel internațional. Astfel, clienții care au avut un dosar de daună la Omniasigsunt rugați să evalueze experienţa avută şi modalitatea de instrumentare a daunei, satisfacţia asiguratului şi calitatea serviciilor oferite fiind măsurate într-un sistem eficient, pe o scală de la 1 la 10. Rezultatul NPS cumulat în 2021 a fost de 88,36%.