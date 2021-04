OMS consideră “inacceptabilă” lentoarea campaniei de vaccinare în Europa

Organizația Mondială a Sănătății critică lentoarea campaniei de vaccinare în Europa, deși acest spațiu este confruntat de luni de zile cu situația epidemică “cea mai îngrijorătoare”. “Ritmul lent al vaccinării prelungește pandemia”, a avertizat într-un comunicat ramura europeană a OMS, citată de France Presse, subliniind că numărul noilor contaminați cu Covid-19 în Europa a crescut considerabil mai ales în ultimele cinci săptămâni. “Vaccinurile, spun oficialii OMS, sunt cea mai bună cale a noastră de a ieși din pandemie. Nu numai că ele funcționează, dar sunt eficiente pentru limitarea infectărilor. Cu toate acestea, distribuirea acestor vaccinuri este ” inacceptabil de lentă”, a afirmat directorul pentru Europa al OMS, Hans Kluge. “Să fie clar, a spus el: noi trebuie să accelerăm procesul de vaccinare, intensificând producția, reducând obstacolele în calea administrării vaccinurilor și utilizând și cea mai mică doză pe care o avem în stoc”.

În momentul actual, situația regională este cea mai îngrijorătoare la care asistăm de câteva luni, a mai spus oficialul OMS. În zona Europa a OMS, care include circa 50 state, inclusiv Rusia și mai multe state din Asia centrală, numărul deceselor a depășit 24.000 în cursul săptămânii trecute și se apropie rapid de pragul de 1 milion, a avertizat Hans Kluge. Numărul săptămânal al contaminaţilor a atins 1,6 milioane, deși ajunsese la sub 1 milion în urmă cu cinci săptămâni.



Foto: By European Centre for Disease Prevention and Control – Flickr.com, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94213513