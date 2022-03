OMS, îngrijorată că războiul din Ucraina ar putea înrăutăți pandemia de COVID-19

Vladimir Ionescu (b1tv.ro)

Organizația Mondială a Sănătății s-a arătat îngrijorată, duminică, că războiul din Ucraina ar putea înrăutăți pandemia de COVID-19 și spune că încearcă să facă mai multe eforturi pentru a limita răspândirea bolilor infecțioase, transmite CNN.

În regiune, numărul cazurilor nou confirmate de persoane infectate cu SARS-CoV-2 este în scădere comparativ cu săptămânile precedente, însă există un risc semnificativ să crească bilanțul îmbolnăvirilor și cel al deceselor din cauza ratei scăzute de vaccinare din Ucraina.

În plus, războiul a provocat deja o adevărată catastrofă umanitară și a forțat peste 2 milioane de persoane să plece în țările vecine, unde rata de vaccinare este de asemenea la un nivel redus.

Dacă Ucraina are o rată de vaccinare de circa 34%, în Republica Moldova indicatorul este la aproximativ 29%, arată Our World in Data.

Între 3 și 9 martie, Ucraina și țările vecine au înregistrat în total peste 791.000 de cazuri noi și 8.000 de decese COVID-19, arată o situație publicată duminică de OMS, a mai spus CNN, fără să precizeze totuși despre ce țări vecine este vorba.

Ucraina a fost invadată de forțele militare ale Federației Ruse în data de 24 februarie, iar luni războiul a intrat oficial în a 19-a zi. Sunt așteptate noi negocieri între cele două tabere, care duminică susțineau că discuțiile ar fi devenit, în sfârșit, constructive.