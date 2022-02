Opera Națională București marchează Ziua Mondială a Luptei împotriva Cancerului

Opera Națională București se alătură inițiativei Asociației Magic, iar vineri, 4 februarie, cu ocazia Zilei Mondiale a Luptei împotriva Cancerului va lumina în portocaliu clădirea de spectacole.

World Cancer Day este o inițiativă a The Union for International Cancer Control (UICC) și mobilizează în fiecare an, pe 4 februarie, persoane fizice, instituții și organizații din întreaga lume. Una dintre modalitățile de a transmite publicului larg mesajul de luptă împotriva cancerului este luminarea în portocaliu a clădirilor din marile orașe. Pentru prima dată Opera Națională București se alătură demersului Asociației Magic, partener al UICC, și pune umărul la această mobilizare mondială, alături de alte nouă obiective importante din București.

Cancerul este a doua cauză majoră de deces din lume și cauza principală de deces în rândul copiilor și adolescenților. 10 milioane de oameni mor, anual, de cancer – mai mult decât de HIV/SIDA, malarie și tuberculoză, la un loc. În întreaga lume, se înregistrează anual aproximativ 300.000 de cazuri noi în rândul copiilor cu vârsta între 0 şi 19 ani.

Organizația Mondială a Sănătății estimează că până în 2035, numărul mondial de cazuri de cancer s-ar putea dubla și aproximativ 40% din populația globului se va confrunta cu această boală, la un moment dat în viață. Prin prevenţie, detectarea cancerului în fază incipientă şi tratament, ar putea fi salvate în fiecare an 3,7 milioane de vieţi – adulți și copii.

În seara de 4 februarie, de la ora 18:30, în Sala Mare de spectacole a Operei Naționale București va avea loc spectacolul coupé de dans contemporan „Tango. Radio & Juliet”, de Edward Clug. Ambele lucrări reprezintă un poem coregrafic, fiecare în parte fiind structurat ca poezie de stare. Mișcările dansatorilor, atent elaborate, spectaculoase, sunt încărcate de forță, atât în „Tango”, cât și în „Radio and Juliet”. Strategia artistică a teatrului nostru vizează realizarea unei ample palete repertoriale, în care capodoperele clasice sunt alternate cu lucrările moderne. Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete.