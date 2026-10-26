Operațiune internațională INTERPOL împotriva criminalității cibernetice: 1.462 de persoane arestate și peste 10.900 de rețele destructurate

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INTERPOL a anunțat rezultatele operațiunii Serengeti III, desfășurată în perioada 29 iunie – 31 august 2026, cu participarea autorităților din 21 de țări. Acțiunea a dus la arestarea a 1.462 de suspecți, destructurarea a 10.909 rețele infracționale și recuperarea a peste 105 milioane de dolari proveniți din activități ilegale. Investigațiile au identificat 65.929 de victime și pierderi financiare de peste 385 de milioane de dolari, asociate fraudelor online, atacurilor de phishing și schemelor de investiții frauduloase. Operațiunea evidențiază importanța cooperării internaționale în combaterea criminalității cibernetice.