Operațiune internațională INTERPOL împotriva criminalității cibernetice: 1.462 de persoane arestate și peste 10.900 de rețele destructurate

Foto: dnsc.ro
INTERPOL a anunțat rezultatele operațiunii Serengeti III, desfășurată în perioada 29 iunie – 31 august 2026, cu participarea autorităților din 21 de țări. Acțiunea a dus la arestarea a 1.462 de suspecți, destructurarea a 10.909 rețele infracționale și recuperarea a peste 105 milioane de dolari proveniți din activități ilegale. Investigațiile au identificat 65.929 de victime și pierderi financiare de peste 385 de milioane de dolari, asociate fraudelor online, atacurilor de phishing și schemelor de investiții frauduloase. Operațiunea evidențiază importanța cooperării internaționale în combaterea criminalității cibernetice.
pierdeti timp:
Trupele de sabotori rusi lasate descoperite in Serbia dupa caderea sarbului vor converge pe „CALEA SABOTAJULUI RUS” (stii : cum China avea „Calea Matasii”) si vor fi probabil plini si de fiole de boli omenesti sau animale (EXACT CUM AIA CARE AU SABOTAT LA BRASOV ZIUA PROBABIL AU UDAT PRODUSE CU HEPATITA PRIN MALLURI SI NOAPTEA AU DAT FOC SI POATE AU SABOTAT SAU INFECTAT ROOTERE DE INTERNET SI ,DUPA, S-AU INDREPTAT SPRE ALTE TARI -IAR VOI LE FACETI DOSARE IN LIPSA). „CALEA SABOTAJULUI RUSESC” ESTE IN CALEA INTALNIRILOR CU COMPATRIOTI PREZENTI DEJA CARE LE DAU SPRIJIN LOGISTIC,MATERIAL SI PROVIN DIN 70% DIN RUSII CARE AU MIGRAT SI ERAU IMPOTRIVA LUI PUTIN,PENTRU A ASCUNDE CA SUNT AGENTI GRU.. AI PUS CAMERE goGoiaie PE TOTI STALPII ,IN COPACII DIN PADURI ? NUUU? LA STATIUNE A FACUT O FAMILIE PICNIC LA INALTIME PE O PANTA ACCIDENTALA SAU SPIONII RUSI AU PUS FOC CU DRONE DIN CARTON???? T R E Z I R E A !!!(TI-AM SPUS ASTEA CATIVA ANI LA RAND) SUNT SI AGENTI NATO PLATITI DE RUSIA SI AUSTRIA SA SPARGA FIOLE SA POATA VINDE EI PRODUCTII IN UNGARIA SI ASA SA DATI VINA PE UNGURI !!!