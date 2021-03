OTP Bank România anunță rezultatele financiare pentru anul 2020

OTP Bank România a continuat expansiunea și investițiile și în 2020.

OTP Bank raportează un profit net de 22 milioane lei.

Profitul operațional a atins 163 milioane lei, cu 9% sub perioada de referință, ca urmare a creșterii cu 10% a veniturilor totale și cu 20% a cheltuielilor operaționale.

Volumul creditelor performante a crescut cu 13% anual, susținut de creditarea ipotecară, finanțarea IMM-urilor și segmentul corporate.

Depozitele au crescut cu 20%, alimentate de activitatea sectoarelor Retail și Corporate.

OTP Group anunță rezultatele financiare pentru 2020, un an marcat de efectele pandemiei Covid-19. OTP Bank România a răspuns rapid în aceste momente economice dificile și a oferit cele mai bune soluții bancare pentru clienții săi, atât prin moratoriu, cât și prin finanțarea afacerilor și economiei locale. Banca raportează rezultate operaționale pozitive, cu un profit operațional solid și creșterea cu două cifre a volumelor de împrumuturi și depozite.

Conform raportului publicat la Budapesta, în care rezultatele băncii sunt prezentate consolidat, ajustate în conformitate cu standardele Grupului, OTP Bank România a înregistrat un profit consolidat după impozitare de 22 milioane RON în 2020, mai mic decât rezultatul anului precedent, ca urmare a creșterii costurilor de risc generate de pandemia Covid-19. În cursul anului trecut, provizioanele aferente riscului de creditare au crescut cu 80% pe fondul incertitudinilor determinate de pandemie. Majoritatea provizioanelor pentru acoperirea acestor riscuri au fost constituite încă din prima jumătate a anului trecut.

“Pandemia a lovit anul 2020 precum o furtună și a afectat planurile tuturor. Am evaluat riscurile și am făcut pregătirile pentru ca OTP Bank să funcționeze corespunzător și să performeze constituind provizioane suplimentare în suma de 70 de milioane de lei pentru acoperirea riscurilor potențiale cauzate de pandemie. Am urmărit cu fidelitate strategia noastră de creștere organică, Apollo, al cărei obiectiv este creșterea cotei de piață la 5% până în 2024. Acest lucru a adus o creștere semnificativă a operațiunilor locale și o creștere de 13% a portofoliului de credite, în timp ce cota noastră de piață în segmentul creditelor a urcat la 3,74%. Astfel, am reușit să finanțăm economia locală, să amânăm plata ratelor la timp, să oferim finanțare pentru companiile mici și mari, toate acestea în timp ce am continuat să deschidem noi sucursale, am digitalizat serviciile bancare și am mărit echipa cu 200 noi colegi”, a declarat Gyula Fatér, director general OTP Bank România.

Profitul operațional în 2020 a atins 163 milioane RON, în urma creșterii cu 10% a venitului total, comparativ cu 2019. În același timp, cheltuielile operaționale au crescut cu 20% față de anul precedent, ca urmare a implementării strategiei de creștere Apollo, lansată în 2019. Dezvoltările IT și digitale lansate de OTP Bank în 2020 au avut contribuție importantă la creșterea generală a cheltuielilor IT, în timp ce cheltuielile cu personalul au crescut cu 21% față de anul precedent, pe fondul creșterii numărului total de angajați cu 13%.

Veniturile nete din dobânzi s-au îmbunătățit cu 10% la nivel anual, ajungând la un total de 451 milioane RON, fiind susținute de o expansiune dinamică a volumelor de credite, în timp ce marja dobânzii a scăzut cu 15 puncte de bază față de anul precedent.

Susținut de o creștere a activității de creditare, volumul creditelor performante a crescut cu 13% la nivel anual. OTP Bank România este un jucător extrem de activ în programele de finanțare garantate de Guvern și, în consecință, segmentul de împrumuturi pentru micro și IMM-uri a crescut cu 15%, în timp ce segmentul corporativ a contribuit cu o creștere de 9% de la an la an.

În ceea ce privește calitatea creditelor, în general, volumul împrumuturilor clasificate în stadiul 1 și 2 a crescut cu 13%, iar volumul creditelor din stadiul 3 a rămas pe o tendință descendentă în 2020 (-2%).

Volumul depozitelor, ajustat la cursul de schimb valutar, a crescut cu 20% anual, cu o dinamică alimentată atât de segmentul Retail (+ 15%), cât și de cel Corporate (+ 37%).

Ȋn conformitate cu standardele locale de raportare, activele băncii au atins nivelul de 14,8 miliarde lei, în creștere cu 12% față de anul anterior, iar profitul după impozitare a fost de 2,4 milioane lei.

Rata de adecvare a capitalului băncii se menține la un nivel confortabil de 20,2%.

În 2020, OTP Group a înregistrat un profit ajustat de 310,3 miliarde HUF (4.275 milioane RON). Aceste rezultate sunt efectul creșterii costurilor de risc, ca urmare a consecințelor negative ale pandemiei de COVID-19. Profitul contabil a fost de 259,6 miliarde HUF (3.578 milioane RON).

Subsidiarele care au contribuit cel mai mult la acest volum sunt OTP Core din Ungaria (159,3 miliarde HUF/ 2.195 milioane RON), DSK Bank din Bulgaria (41 miliarde HUF/ 564 milioane RON), Croația (14,8 miliarde HUF/ 204 milioane RON), Ucraina (26 miliarde HUF/ 360 milioane RON), Rusia (16,3 miliarde HUF/ 225 milioane RON), Slovenia (9,7miliarde HUF/ 133 milioane RON) și Serbia (7,3 miliarde HUF/ 101 milioane RON).