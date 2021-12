Pachete de naștere: ce sunt și cine beneficiază de ele

Sarcina aduce extrem de multe schimbări în viața unei femei, atât din punct de vedere fizic, cât și pe plan emoțional. Aducerea pe lume a unui copil implică multe decizii importante ce trebuie luate încă de la confirmarea sarcinii. Printre cele mai importante decizii legate de sarcină se numără și alegerea locului nașterii. Citește în continuare și află care sunt serviciile de care are nevoie mama la naștere și cum sunt de folos pachetele de servicii.

Travaliul

Dezvoltarea intrauterină a copilului are loc pe parcursul a 9 luni, în timp ce travaliul și nașterea durează câteva ore până la câteva zile. Desfășurarea travaliului și a nașterii reprezintă o preocupare constantă a viitoarelor mămici, iar cunoașterea proceselor implicate este esențială pentru crearea unor așteptări cât mai realiste.

Travaliul are mai multe faze, iar gravida are nevoie de asistență medicală pe parcursul derulării acestuia. În primul stadiu al travaliului se rup membranele amniotice (fenomen cunoscut sub numele de “ruperea apei”) și încep să apară contracțiile care provoacă dilatarea colului uterin. Această fază poate dura câteva ore și este important să te relaxezi pe cât posibil.

Atunci când contracțiile devin regulate și se succed la intervale scurte de timp (3-5 minute), este momentul să te îndrepți către spital. Aici vei primi asistență medicală furnizată de medic, asistent medical și moașă, iar îngrijirea include:

Monitorizarea semnelor vitale (atât ale mamei, cât și ale fătului);

Monitorizarea contracțiilor;

Monitorizarea dilatației;

Administrarea de medicamente analgezice (inclusiv anestezie epidurală);

Administrarea unor soluții pentru reechilibrare hidro-electrolitică.

Nașterea

În funcție de particularitățile sarcinii, nașterea poate decurge pe cale naturală sau prin intervenție chirurgicală (cezariană). Asistența medicală acordată în cele două cazuri este diferită, fiind mai complexă în cazul cezarienei.

După naștere, copilul va fi evaluat de medicul neonatolog și i se vor efectua analize de sânge.

Îngrijirea după naștere

În funcție de tipul de naștere, ritmul de recuperare poate fi diferit. Spitalizarea poate dura câteva zile, iar până la externare, atât mama, cât și copilul vor beneficia de evaluare medicală zilnică.

Pachetele de servicii

Comasarea tuturor serviciilor oferite pe parcursul travaliului, respectiv nașterii, precum și ulterior este întâlnită în special în cazul clinicilor private. În funcție de preferințe și/sau recomandare, poți opta pentru servicii suplimentare precum diferite tipuri de consiliere (îngrijire prenatală, alăptarea bebelușului, îngrijirea bebelușului la domiciliu), investigații suplimentare ale nou-născutului, recoltare de celule stem, pachete de consulturi pediatrice, etc.

În concluzie, alegerea locului în care urmează să aduci copilul pe lume poate fi o decizie dificilă și este important să acorzi atenție tipului de îngrijire de care veți beneficia pe parcursul spitalizării. Pachetele de naștere la maternitatea Medlife vin în sprijinul tău pentru a-ți face cât mai ușoară întâlnirea cu cel mai mic membru al familiei.

